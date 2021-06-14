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"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي
سبق

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
07:06 PM
اخر تعديل
14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:43 PM

"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي

التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
5
7,896

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن ‎وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على ‎إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم

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