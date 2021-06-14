قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم
"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي
التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل
قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم
قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.
"وزير التعليم" يوجّه بتمديد فترة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي
التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل
قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ابتسام الشهري، إن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بتمديد فترة إدخال الرغبات للمتقدمين والمتقدمات على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.
وأشارت إلى أن التقديم يستمر حتى الساعة السادسة مساءً من يوم بعد غد الأربعاء الموافق 6 ذي القعدة 1442هـ، وذلك لمن لم يتمكنوا من إدخال رغباتهم