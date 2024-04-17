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بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ".. ألمانيا: انخفاض معدل الإصابة بكورونا

كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص.. شفاء 77 ألف شخص

انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأظهرت أحدث إحصائية نشرها المعهد، مساء أمس، أن كل مصاب ينقل العدوى حالياً لأقل من شخص، حيث يبلغ معدل الاستنساخ الآن 7 .0.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستنساخ يوضح عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

وأوضح المعهد أن هذا يعني تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة.

وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حالياً نحو 77 ألف شخص.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ".. ألمانيا: انخفاض معدل الإصابة بكورونا
سبق

انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأظهرت أحدث إحصائية نشرها المعهد، مساء أمس، أن كل مصاب ينقل العدوى حالياً لأقل من شخص، حيث يبلغ معدل الاستنساخ الآن 7 .0.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستنساخ يوضح عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

وأوضح المعهد أن هذا يعني تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة.

وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حالياً نحو 77 ألف شخص.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
02:16 PM

بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ".. ألمانيا: انخفاض معدل الإصابة بكورونا

كل مصاب ينقل العدوى لأقل من شخص.. شفاء 77 ألف شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل.

وأظهرت أحدث إحصائية نشرها المعهد، مساء أمس، أن كل مصاب ينقل العدوى حالياً لأقل من شخص، حيث يبلغ معدل الاستنساخ الآن 7 .0.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الاستنساخ يوضح عدد الأشخاص الذين ينقل إليهم الشخص المصاب العدوى في المتوسط.

وأوضح المعهد أن هذا يعني تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة.

وبحسب تقديرات "روبرت كوخ"، شُفي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حالياً نحو 77 ألف شخص.

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