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تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

14 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 14 أغسطس (آب) مقابل 30 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس (آب) 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 14 أغسطس (آب) مقابل 30 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس (آب) 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
10:16 AM

تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

14 حالة وافدة من الخارج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 14 أغسطس (آب) مقابل 30 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس (آب) 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

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