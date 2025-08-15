تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي

14 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي في 14 أغسطس (آب) مقابل 30 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 14 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج نزولا من 22 حالة في اليوم السابق.

وسجلت الصين 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي حتى 14 أغسطس (آب) 84808، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.