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"واتساب" تعلن عودة خدماتها بنسبة 100%.. شكراً على صبركم

قالت: نحن نقدّر ونشعر بالتواضع بسبب الاعتماد على تطبيقنا كل يوم

أعلنت منصة "واتساب" للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم.

وقالت المنصة -في تدوينة عبر تويتر، صباح اليوم الثلاثاء-: «عدنا الآن ونعمل بنسبة 100%.. شكراً للجميع حول العالم على صبركم، بينما عملت فرقنا بجدٍ لاستعادة خدمات واتساب.. نحن نقدّر حقاً ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم».

وأشار موقع «داون تراكر»، أمس، إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث المملوكة جميعها لفيسبوك في مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبي.

ولم يتضح سبب المشكلة بالنسبة للمنصات الثلاث المملوكة لفيسبوك.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" تعلن عودة خدماتها بنسبة 100%.. شكراً على صبركم
سبق

أعلنت منصة "واتساب" للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم.

وقالت المنصة -في تدوينة عبر تويتر، صباح اليوم الثلاثاء-: «عدنا الآن ونعمل بنسبة 100%.. شكراً للجميع حول العالم على صبركم، بينما عملت فرقنا بجدٍ لاستعادة خدمات واتساب.. نحن نقدّر حقاً ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم».

وأشار موقع «داون تراكر»، أمس، إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث المملوكة جميعها لفيسبوك في مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبي.

ولم يتضح سبب المشكلة بالنسبة للمنصات الثلاث المملوكة لفيسبوك.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
10:41 AM

"واتساب" تعلن عودة خدماتها بنسبة 100%.. شكراً على صبركم

قالت: نحن نقدّر ونشعر بالتواضع بسبب الاعتماد على تطبيقنا كل يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منصة "واتساب" للدردشة، عودة خدماتها مرة أخرى بعد انقطاعها لساعات على مستوى العالم.

وقالت المنصة -في تدوينة عبر تويتر، صباح اليوم الثلاثاء-: «عدنا الآن ونعمل بنسبة 100%.. شكراً للجميع حول العالم على صبركم، بينما عملت فرقنا بجدٍ لاستعادة خدمات واتساب.. نحن نقدّر حقاً ونشعر بالتواضع بسبب اعتماد الأشخاص والمؤسسات على تطبيقنا كل يوم».

وأشار موقع «داون تراكر»، أمس، إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث المملوكة جميعها لفيسبوك في مناطق مكتظة بالسكان من بينها واشنطن وباريس ودبي.

ولم يتضح سبب المشكلة بالنسبة للمنصات الثلاث المملوكة لفيسبوك.

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