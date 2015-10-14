تعرّف على مراحل بحث الصخور والمعادن التي يجلبها الجيولوجيون

3 عمليات فنية تسبق إصدار التقرير النهائي والمفصّل لنوع كل منها

كشف المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، طارق أبا الخيل، أن الصخور والمعادن التي يجلبها الجيولوجيون والباحثون في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، تمرّ أثناء البحث والتنقيب في الصحاري عبر ثلاث مراحل فنية متتالية بمعمل الصخور والمعادن.

وقال المتحدث: تبدأ المرحلة الأولى من وحدة تحضیر العینات الصخریة والمعدنیة، وكذلك خامات الركاز؛ حيث يقوم الفنيون والمختصون بإعداد الشرائح الصخریة الرقیقة المغطاة والملمعة والمصبوغة باستخدام أجھزة المناشیر وأجھزة التعدیل والتنعیم، بالإضافة إلى جھاز ترقیق الشرائح وأجھزة التلمیع.

وأضاف: من خلال وحدة المجاهر، تُظهر مِجھریات الضوء النافذ كل المعلومات عن النسیج الصخري والمحتوى المعدني وعلاقة كل معدن بالآخر؛ لإعطائنا فكرة كاملة عن ما یتكون منه الصخر، وكیف يكون، وماذا حدث له أثناء تكوینه، بالإضافة إلى رصد التشوهات والتغیرات التي حدثت له.

وأردف: الجزء الثاني من هذه المرحلة هو مجھریات الضوء المنعكس؛ حيث تعطي فكرة عن تواجد معادن الركاز والأنسجة المختلفة، بالإضافة إلى حجم الحبیبات وأيضًا كیفیة تواجدھا واندماجھا مع المعادن الغثة في الصخر المستضیف؛ وبالتالي يمكن التعرف على نوع التمعدن وتسلسله وطریقة ترسب المعادن وكذلك نشأتھا.

وتابع: تشتمل الوحدة على جهاز يُسمى مجهر المسح الإلكتروني "SEM"، الذي يقوم بإجراء تحليل كيميائي دقيق لنقطة معينة، ويقوم أيضًا بإعداد خريطة لتوزيع العناصر الكيميائية داخل حبيبات المعادن.

وقال "أبا الخيل": المرحلة الأخيرة تتعلق بوحدة الأشعة الانعراجية، وتستخدم هذه الوحدة تقنية الأشعة السينية "XRD" ذات القدرة الفائقة للتعرف على التركيب المعدني للعينات وبناءً على ذلك يتم إصدار التقرير النهائي والمفصل لنوع المعادن والصخور.