السعودية تدين تفجير محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك

عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.
عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.
عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.
عبّر مصدرٌ مسؤولٌ بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الذي وقع في محطة مترو الأنفاق بمدينة نيويورك الأمريكية.
وجدّد المصدر التأكيد على موقف المملكة الرافض للإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.