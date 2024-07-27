التعادل سيد الموقف في ثالث وديات النصر بمعسكر البرتغال

خيم التعادل الإيجابي على المواجهة الودية لفريق النصر مع نظيره إشتوريل برايا البرتغالي بهدفين لكل فريق والتي أقيمت اليوم على ملعب "دي ڤيلا" في ثالث ودياته التي يخوضها خلال معسكره المقام حاليًا في البرتغال استعداداً للموسم القادم.

سجل هدفي النصر نجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله هداف الدوري الموسم الماضي، الأول جاء عند الدقيقة 43 بعد استغلاله لكرة ارتدت من الحارس البرتغالي ليضعها في الشباك بكل هدوء، فيما سجل الهدف الثاني من علامة الجزاء بالدقيقة 53.

يشار أن فريق النصر فاز في مباراته الودية الأولى أمام ساكفنيز البرتغالي بثلاثة اهداف من دون مقابل، وكرر ذات الأمر في المباراة الثانية بفوز بهدف دون رد على كالداس.



يذكر أن بطل الدوري تنتظره مواجهة هامة في ذهاب الدور الـ16من دوري أبطال آسيا أمام الوحدة الإماراتي في الخامس من أغسطس المقبل ، بينما يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة ضمك في الـ22 من شهر أغسطس المقبل.



