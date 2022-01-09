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رئاسة الحرمين: الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية تناقش الخطط التشغيلية لرمضان

أكدت عقد الدورات التدريبية وتفعيل برامجها بالإضافة إلى عقد ورش العمل

ناقشت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بناء الخطط التشغيلية للوكالات النسائية، لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عن بُعد، الذي عُقد برئاسة رئيسة الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع رحّبت "الدعدي" بأعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية، وعرضت مخرجات توصيات الجلسة الرابعة، ونتج عن الجلسة عدد من المخرجات كان أبرزها عقدَ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية النسائية في تفعيل البرامج التدريبية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لبناء الخطط التشغيلية لجميع الوكالات النسائية؛ وذلك بإشراف من الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية.

وفي الختام شكرت "الدعدي" أصحاب أعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية على جهودهن المتفانية، والشكر موصول لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على كل ما يوليه من رعاية كريمة واهتمام مستمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وكذلك توجيهاته السديدة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق الرؤية السامية للمملكة ٢٠٣٠م.

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رئاسة الحرمين: الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية تناقش الخطط التشغيلية لرمضان
سبق

ناقشت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بناء الخطط التشغيلية للوكالات النسائية، لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عن بُعد، الذي عُقد برئاسة رئيسة الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع رحّبت "الدعدي" بأعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية، وعرضت مخرجات توصيات الجلسة الرابعة، ونتج عن الجلسة عدد من المخرجات كان أبرزها عقدَ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية النسائية في تفعيل البرامج التدريبية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لبناء الخطط التشغيلية لجميع الوكالات النسائية؛ وذلك بإشراف من الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية.

وفي الختام شكرت "الدعدي" أصحاب أعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية على جهودهن المتفانية، والشكر موصول لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على كل ما يوليه من رعاية كريمة واهتمام مستمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وكذلك توجيهاته السديدة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق الرؤية السامية للمملكة ٢٠٣٠م.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
08:39 AM

رئاسة الحرمين: الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية تناقش الخطط التشغيلية لرمضان

أكدت عقد الدورات التدريبية وتفعيل برامجها بالإضافة إلى عقد ورش العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ناقشت الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بناء الخطط التشغيلية للوكالات النسائية، لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، خلال اجتماعها الدوري اليوم الاثنين، عن بُعد، الذي عُقد برئاسة رئيسة الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع رحّبت "الدعدي" بأعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية، وعرضت مخرجات توصيات الجلسة الرابعة، ونتج عن الجلسة عدد من المخرجات كان أبرزها عقدَ عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية النسائية في تفعيل البرامج التدريبية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لبناء الخطط التشغيلية لجميع الوكالات النسائية؛ وذلك بإشراف من الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية.

وفي الختام شكرت "الدعدي" أصحاب أعضاء الهيئة الاستشارية التطويرية النسائية على جهودهن المتفانية، والشكر موصول لرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -حفظه الله- على كل ما يوليه من رعاية كريمة واهتمام مستمر لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وكذلك توجيهاته السديدة لتقديم كل ما من شأنه تحقيق الرؤية السامية للمملكة ٢٠٣٠م.

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