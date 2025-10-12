النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حركية" تدشن الورشة المتنقلة الرابعة لصيانة الكراسي المتحركة بمحافظات الرياض

الانطلاقة من محافظة القويعية

دشن عبدالرحمن بن سعد الجبرين عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي، ورشة حركية المتنقلة الرابعة لتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي خصصت لخدمة المستفيدين في محافظات منطقة الرياض.

وتأتي الورشة بدعم من أوقاف "الشاكرين"، ضمن خطة لخدمة المستفيدين في كافة محافظات الرياض وفق جدول زمني.

وتمت مراسم التدشين في موقع مهرجان تمور القويعية2، بحضور مدير المهرجان عبدالرحمن الرويمي.

وشمل البرنامج جولة تعريفية في أرجاء المهرجان لعدد من مستفيدي حركية حديثي الإصابة الذين حضروا من الرياض في باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، وأشرف على تنقلاتهم وخدمتهم إدارة التطوع في جمعية حركية.

وبدأت انطلاقة الورشة بعمل صيانة شاملة لعدد 15 كرسياً متحركاً من كراسي المعاقين من أهل المحافظة.

وقدّم عبدالرحمن الجبرين شكره وتقديره للشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة أوقاف "الشاكرين" لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرته لخدمة ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم، من خلال رعاية المشروع بكافة محافظات الرياض، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما قدّم الشكر لرجالات القويعية في المحافظة والبلدية والزراعة وعموم الأهالي على حسن الترتيب وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه بيّن محمد بن سعد الحمالي المدير العام للجمعية أن ذلك الإنجاز يأتي استكمالاً لخطة توسع "برنامج الورشة المتنقلة" أحد برامج حركية الرئيسة، التي تعمل على مدار أيام الأسبوع لتقديم كافة خدمات صيانة الكراسي، وقطع الغيار مجاناً لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف أن "حركية" تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير الوقت والجهد والمال في عملية الصيانة، ولرفع العناء والمشقة عن المستفيدين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم، حيث تعاقدت حركية مع أحدث المشــغلين لطلب خدمة الصيانة عبر تطبيقــات الأجهزة الذكية، ووفرت فنيين متخصصين في الصيانة. وتوجهت للتعاقد مع المراكز والمعاهد المتخصصة لتطوير العمل في هذا المشروع.

ولفت إلى أن إجمالي عدد عمليات الصيانة من هذا البرنامج منذ نشأته عام ١٤٣٥هـ بلغت 11.500 عملية صيانة علماً بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 200 ألف ريال شاملة قطع الغيار (بطاريات- رمانات- كفرات)، وقيمة السيارة، والمصاريف التشغيلية لمدة عام.

حضر حفل التدشين عبدالله الهويمل رئيس الغرفة التجارية بالقويعية، ومحمد الختلان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"حركية" تدشن الورشة المتنقلة الرابعة لصيانة الكراسي المتحركة بمحافظات الرياض
سبق

دشن عبدالرحمن بن سعد الجبرين عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي، ورشة حركية المتنقلة الرابعة لتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي خصصت لخدمة المستفيدين في محافظات منطقة الرياض.

وتأتي الورشة بدعم من أوقاف "الشاكرين"، ضمن خطة لخدمة المستفيدين في كافة محافظات الرياض وفق جدول زمني.

وتمت مراسم التدشين في موقع مهرجان تمور القويعية2، بحضور مدير المهرجان عبدالرحمن الرويمي.

وشمل البرنامج جولة تعريفية في أرجاء المهرجان لعدد من مستفيدي حركية حديثي الإصابة الذين حضروا من الرياض في باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، وأشرف على تنقلاتهم وخدمتهم إدارة التطوع في جمعية حركية.

وبدأت انطلاقة الورشة بعمل صيانة شاملة لعدد 15 كرسياً متحركاً من كراسي المعاقين من أهل المحافظة.

وقدّم عبدالرحمن الجبرين شكره وتقديره للشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة أوقاف "الشاكرين" لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرته لخدمة ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم، من خلال رعاية المشروع بكافة محافظات الرياض، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما قدّم الشكر لرجالات القويعية في المحافظة والبلدية والزراعة وعموم الأهالي على حسن الترتيب وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه بيّن محمد بن سعد الحمالي المدير العام للجمعية أن ذلك الإنجاز يأتي استكمالاً لخطة توسع "برنامج الورشة المتنقلة" أحد برامج حركية الرئيسة، التي تعمل على مدار أيام الأسبوع لتقديم كافة خدمات صيانة الكراسي، وقطع الغيار مجاناً لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف أن "حركية" تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير الوقت والجهد والمال في عملية الصيانة، ولرفع العناء والمشقة عن المستفيدين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم، حيث تعاقدت حركية مع أحدث المشــغلين لطلب خدمة الصيانة عبر تطبيقــات الأجهزة الذكية، ووفرت فنيين متخصصين في الصيانة. وتوجهت للتعاقد مع المراكز والمعاهد المتخصصة لتطوير العمل في هذا المشروع.

ولفت إلى أن إجمالي عدد عمليات الصيانة من هذا البرنامج منذ نشأته عام ١٤٣٥هـ بلغت 11.500 عملية صيانة علماً بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 200 ألف ريال شاملة قطع الغيار (بطاريات- رمانات- كفرات)، وقيمة السيارة، والمصاريف التشغيلية لمدة عام.

حضر حفل التدشين عبدالله الهويمل رئيس الغرفة التجارية بالقويعية، ومحمد الختلان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:20 PM

"حركية" تدشن الورشة المتنقلة الرابعة لصيانة الكراسي المتحركة بمحافظات الرياض

الانطلاقة من محافظة القويعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
375

دشن عبدالرحمن بن سعد الجبرين عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" ورئيس لجنة الاتصال المؤسسي، ورشة حركية المتنقلة الرابعة لتقديم خدمة صيانة الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، والتي خصصت لخدمة المستفيدين في محافظات منطقة الرياض.

وتأتي الورشة بدعم من أوقاف "الشاكرين"، ضمن خطة لخدمة المستفيدين في كافة محافظات الرياض وفق جدول زمني.

وتمت مراسم التدشين في موقع مهرجان تمور القويعية2، بحضور مدير المهرجان عبدالرحمن الرويمي.

وشمل البرنامج جولة تعريفية في أرجاء المهرجان لعدد من مستفيدي حركية حديثي الإصابة الذين حضروا من الرياض في باصات الجمعية للمشاركة في المناسبة، وأشرف على تنقلاتهم وخدمتهم إدارة التطوع في جمعية حركية.

وبدأت انطلاقة الورشة بعمل صيانة شاملة لعدد 15 كرسياً متحركاً من كراسي المعاقين من أهل المحافظة.

وقدّم عبدالرحمن الجبرين شكره وتقديره للشيخ ملهي بن سلامه بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة أوقاف "الشاكرين" لمساهماته في المسؤولية الاجتماعية، ومبادرته لخدمة ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتقديم الدعم لهم، من خلال رعاية المشروع بكافة محافظات الرياض، سائلاً الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

كما قدّم الشكر لرجالات القويعية في المحافظة والبلدية والزراعة وعموم الأهالي على حسن الترتيب وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه بيّن محمد بن سعد الحمالي المدير العام للجمعية أن ذلك الإنجاز يأتي استكمالاً لخطة توسع "برنامج الورشة المتنقلة" أحد برامج حركية الرئيسة، التي تعمل على مدار أيام الأسبوع لتقديم كافة خدمات صيانة الكراسي، وقطع الغيار مجاناً لذوي الإعاقة الحركية.

وأضاف أن "حركية" تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير الوقت والجهد والمال في عملية الصيانة، ولرفع العناء والمشقة عن المستفيدين من خلال الوصول إليهم في أماكنهم، حيث تعاقدت حركية مع أحدث المشــغلين لطلب خدمة الصيانة عبر تطبيقــات الأجهزة الذكية، ووفرت فنيين متخصصين في الصيانة. وتوجهت للتعاقد مع المراكز والمعاهد المتخصصة لتطوير العمل في هذا المشروع.

ولفت إلى أن إجمالي عدد عمليات الصيانة من هذا البرنامج منذ نشأته عام ١٤٣٥هـ بلغت 11.500 عملية صيانة علماً بأن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 200 ألف ريال شاملة قطع الغيار (بطاريات- رمانات- كفرات)، وقيمة السيارة، والمصاريف التشغيلية لمدة عام.

حضر حفل التدشين عبدالله الهويمل رئيس الغرفة التجارية بالقويعية، ومحمد الختلان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقويعية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,860
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,436
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,799
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,327

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة