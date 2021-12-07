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الباحة.. "ذي عين" الأثرية تبتهج بأريج الكادي ونسائم الريحان وعناقيد الموز

مساحة أراضيها الزراعية تزيد على 75000 ألف متر مربع.. وهذه أبرز مميزاتها

تجذب النباتات العطرية برائحتها الفواحة زوار وسياح قرية "ذي عين" التراثية بمنطقة الباحة؛ حيث تنتشر في مزارعها أكثر من 100 شتلة من نبتات الكادي والريحان، ونحو 5000 شجرة من أشجار الموز، وأنواع متعددة من النباتات المختلفة.

ولا تزال "ذي عين" وافرة الغلال كثيرة الخيرات، وهبها الله سقيا رحمة تَمثلت في عين مائها العذبة التي انبجست من الواجهة الشرقية للقرية التراثية منذ مئات السنين؛ ففي الزمن البعيد شمخت من خلالها سنابل القمح وأثمرت النخيل الباسقات، وفي حاضرنا أنتجت عناقيد الموز، وفاح أريج الكادي، وهبت نسائم الريحان في الوادي.

وتُمثل مساحة أراضيها الزراعية أكثر من 75000 ألف متر مربع، وتنتج من الموز خلال العام أكثر من ثمانية أطنان؛ حيث ذروته خلال فصل الصيف، كما تنتج خلال العام من أزهار الكادي أكثر من 21500 زهرة كادي التي تجود بعطائها في شهر أكتوبر.

ويشعر إنسان "ذي عين" بالفخر في ظل وجود منظومة تراث مائي ابتدعها عبر القرون، وتشهد مزارع قرية "ذي عين" خلال هذا العام زراعة أكثر من 700 شجرة بُن، التي يستهدف أهلها زراعة أكثر من 3500 شجرة بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للبيئة والزراعة والمياه بمحافظة المخواة، كما حظيت بمشروع إعادة المدرجات الزراعية كمرحلة أولى بأكثر من 400 متر، ويستهدف في مرحلته الثانية أكثر من 500 متر، ويأمل المزارعون من جهات الاختصاص اللحاق بأشجار النخيل الباسقات التي تَقلص عددها إلى 47 نخلة فقط.

وخلال فصل الشتاء، تشهد قرية "ذي عين" -التي تتميز بأجوائها المعتدلة- العديد من الفعاليات والبرامج؛ من أهمها مهرجان الموز والكادي والمنتجات الزراعية الأخرى الهادفة إلى الترويج والتطوير السياحي في المنطقة بصفتها وجهة سياحية؛ في حين تستعد "ذي عين" خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ فعالية (إحياء ومحاكاة الموروث في قرية ذي عين) التابع لبرنامج كرام بإشراف وزارة السياحة، ضمن أكثر من 100 مبتكر سياحي على مستوى المملكة لصناع التجارب السياحية.

وتُعد قرية "ذي عين" إحدى أهم القرى التراثية بالمملكة والغنية بتراثها الأصيل، الذي يتمثل في 58 قصرًا تراثيًّا تقع على جبل من الرخام الأبيض المميز بمساحة تُقدر بـ15000 متر مربع، تتراوح ما بين دور وخمسة أدوار، ومسجد روعي في تصميمه أن يكون وسط الوجهات الزراعية والقصور التراثية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الباحة.. "ذي عين" الأثرية تبتهج بأريج الكادي ونسائم الريحان وعناقيد الموز
سبق

تجذب النباتات العطرية برائحتها الفواحة زوار وسياح قرية "ذي عين" التراثية بمنطقة الباحة؛ حيث تنتشر في مزارعها أكثر من 100 شتلة من نبتات الكادي والريحان، ونحو 5000 شجرة من أشجار الموز، وأنواع متعددة من النباتات المختلفة.

ولا تزال "ذي عين" وافرة الغلال كثيرة الخيرات، وهبها الله سقيا رحمة تَمثلت في عين مائها العذبة التي انبجست من الواجهة الشرقية للقرية التراثية منذ مئات السنين؛ ففي الزمن البعيد شمخت من خلالها سنابل القمح وأثمرت النخيل الباسقات، وفي حاضرنا أنتجت عناقيد الموز، وفاح أريج الكادي، وهبت نسائم الريحان في الوادي.

وتُمثل مساحة أراضيها الزراعية أكثر من 75000 ألف متر مربع، وتنتج من الموز خلال العام أكثر من ثمانية أطنان؛ حيث ذروته خلال فصل الصيف، كما تنتج خلال العام من أزهار الكادي أكثر من 21500 زهرة كادي التي تجود بعطائها في شهر أكتوبر.

ويشعر إنسان "ذي عين" بالفخر في ظل وجود منظومة تراث مائي ابتدعها عبر القرون، وتشهد مزارع قرية "ذي عين" خلال هذا العام زراعة أكثر من 700 شجرة بُن، التي يستهدف أهلها زراعة أكثر من 3500 شجرة بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للبيئة والزراعة والمياه بمحافظة المخواة، كما حظيت بمشروع إعادة المدرجات الزراعية كمرحلة أولى بأكثر من 400 متر، ويستهدف في مرحلته الثانية أكثر من 500 متر، ويأمل المزارعون من جهات الاختصاص اللحاق بأشجار النخيل الباسقات التي تَقلص عددها إلى 47 نخلة فقط.

وخلال فصل الشتاء، تشهد قرية "ذي عين" -التي تتميز بأجوائها المعتدلة- العديد من الفعاليات والبرامج؛ من أهمها مهرجان الموز والكادي والمنتجات الزراعية الأخرى الهادفة إلى الترويج والتطوير السياحي في المنطقة بصفتها وجهة سياحية؛ في حين تستعد "ذي عين" خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ فعالية (إحياء ومحاكاة الموروث في قرية ذي عين) التابع لبرنامج كرام بإشراف وزارة السياحة، ضمن أكثر من 100 مبتكر سياحي على مستوى المملكة لصناع التجارب السياحية.

وتُعد قرية "ذي عين" إحدى أهم القرى التراثية بالمملكة والغنية بتراثها الأصيل، الذي يتمثل في 58 قصرًا تراثيًّا تقع على جبل من الرخام الأبيض المميز بمساحة تُقدر بـ15000 متر مربع، تتراوح ما بين دور وخمسة أدوار، ومسجد روعي في تصميمه أن يكون وسط الوجهات الزراعية والقصور التراثية.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
12:13 PM

الباحة.. "ذي عين" الأثرية تبتهج بأريج الكادي ونسائم الريحان وعناقيد الموز

مساحة أراضيها الزراعية تزيد على 75000 ألف متر مربع.. وهذه أبرز مميزاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تجذب النباتات العطرية برائحتها الفواحة زوار وسياح قرية "ذي عين" التراثية بمنطقة الباحة؛ حيث تنتشر في مزارعها أكثر من 100 شتلة من نبتات الكادي والريحان، ونحو 5000 شجرة من أشجار الموز، وأنواع متعددة من النباتات المختلفة.

ولا تزال "ذي عين" وافرة الغلال كثيرة الخيرات، وهبها الله سقيا رحمة تَمثلت في عين مائها العذبة التي انبجست من الواجهة الشرقية للقرية التراثية منذ مئات السنين؛ ففي الزمن البعيد شمخت من خلالها سنابل القمح وأثمرت النخيل الباسقات، وفي حاضرنا أنتجت عناقيد الموز، وفاح أريج الكادي، وهبت نسائم الريحان في الوادي.

وتُمثل مساحة أراضيها الزراعية أكثر من 75000 ألف متر مربع، وتنتج من الموز خلال العام أكثر من ثمانية أطنان؛ حيث ذروته خلال فصل الصيف، كما تنتج خلال العام من أزهار الكادي أكثر من 21500 زهرة كادي التي تجود بعطائها في شهر أكتوبر.

ويشعر إنسان "ذي عين" بالفخر في ظل وجود منظومة تراث مائي ابتدعها عبر القرون، وتشهد مزارع قرية "ذي عين" خلال هذا العام زراعة أكثر من 700 شجرة بُن، التي يستهدف أهلها زراعة أكثر من 3500 شجرة بالتعاون مع فرع الإدارة العامة للبيئة والزراعة والمياه بمحافظة المخواة، كما حظيت بمشروع إعادة المدرجات الزراعية كمرحلة أولى بأكثر من 400 متر، ويستهدف في مرحلته الثانية أكثر من 500 متر، ويأمل المزارعون من جهات الاختصاص اللحاق بأشجار النخيل الباسقات التي تَقلص عددها إلى 47 نخلة فقط.

وخلال فصل الشتاء، تشهد قرية "ذي عين" -التي تتميز بأجوائها المعتدلة- العديد من الفعاليات والبرامج؛ من أهمها مهرجان الموز والكادي والمنتجات الزراعية الأخرى الهادفة إلى الترويج والتطوير السياحي في المنطقة بصفتها وجهة سياحية؛ في حين تستعد "ذي عين" خلال الأسابيع القادمة لتنفيذ فعالية (إحياء ومحاكاة الموروث في قرية ذي عين) التابع لبرنامج كرام بإشراف وزارة السياحة، ضمن أكثر من 100 مبتكر سياحي على مستوى المملكة لصناع التجارب السياحية.

وتُعد قرية "ذي عين" إحدى أهم القرى التراثية بالمملكة والغنية بتراثها الأصيل، الذي يتمثل في 58 قصرًا تراثيًّا تقع على جبل من الرخام الأبيض المميز بمساحة تُقدر بـ15000 متر مربع، تتراوح ما بين دور وخمسة أدوار، ومسجد روعي في تصميمه أن يكون وسط الوجهات الزراعية والقصور التراثية.

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