أسعار النفط تقفز 4% .. وخام برنت يرتفع إلى ـ41.34 دولارًا للبرميل

توقعات بوصول الطلب لـ 91.7 مليوناً

قفزت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة خلال التعاملات، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب في 2020، وبدعم من تخفيضات قياسية لإمدادات الخام.

وارتفع خام برنت 1.62 دولار، بما يعادل 4.08 بالمئة، إلى 41.34 دولارًا للبرميل، وذلك بحلول الساعة 1347 بتوقيت جرينتش، فيما زاد الخام الأمريكي 1.67 دولار، أو حوالي 4.5 بالمئة، ليسجل 38.79 دولار للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، أن يصل الطلب على النفط إلى 91.7 مليون برميل يوميا في عام 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميًا عن تقديراتها السابقة في مايو (أيار) الماضي.





ولفتت إلى استهلاك أعلى من المتوقع خلال إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا، لكنها بينت أن التراجع في قطاع الطيران بسبب المخاوف من فيروس كورونا يعني أن العالم لن يعود إلى مستويات الطلب السابقة على الجائحة، قبل 2022.