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تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه

الميليشيات المدعومة من إيران دأبت خلال الفترة الأخيرة على استهداف السكان

لقي لاعب كرة قدم يمني وابنه مصرعهما بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مبنى نادٍ رياضي، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز وسط البلاد.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصدر محلي قوله: إن الميليشيات الحوثية المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر، وتفحم جثتيهما، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقاً للمصدر.

ووفق موقع "يمن شباب نت" كانت مدينة تعز استيقظت في وقت باكر من صباح اليوم على صوت انفجار عنيف هز أرجاء المدينة وسمع صوتها غالبية السكان. وبحسب المصادر: مزقت القذيفة جسد الأب ونجله إلى أشلاء وقطع صغيرة.

ودأبت ميليشيات الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق قذائفها الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة تعز، أدت إلى قتل عدد من المواطنين الآمنين، بينهم أطفال ونساء.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قُتل وأصيب 110 مدنيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه
سبق

لقي لاعب كرة قدم يمني وابنه مصرعهما بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مبنى نادٍ رياضي، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز وسط البلاد.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصدر محلي قوله: إن الميليشيات الحوثية المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر، وتفحم جثتيهما، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقاً للمصدر.

ووفق موقع "يمن شباب نت" كانت مدينة تعز استيقظت في وقت باكر من صباح اليوم على صوت انفجار عنيف هز أرجاء المدينة وسمع صوتها غالبية السكان. وبحسب المصادر: مزقت القذيفة جسد الأب ونجله إلى أشلاء وقطع صغيرة.

ودأبت ميليشيات الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق قذائفها الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة تعز، أدت إلى قتل عدد من المواطنين الآمنين، بينهم أطفال ونساء.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قُتل وأصيب 110 مدنيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442
01:29 PM

تعز.. قذيفة حوثية غادرة تستهدف ناديًا رياضيًّا وتقتل لاعب كرة قدم وابنه

الميليشيات المدعومة من إيران دأبت خلال الفترة الأخيرة على استهداف السكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لقي لاعب كرة قدم يمني وابنه مصرعهما بشظايا قذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مبنى نادٍ رياضي، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز وسط البلاد.

ونقل موقع "نيوز يمن" عن مصدر محلي قوله: إن الميليشيات الحوثية المتمركزة بمنطقة الحوبان قصفت بقذائف الهاون أحياء العرضي والنقطة الرابع، صباح اليوم السبت، شرق مدينة تعز.

وأدى سقوط قذيفة في بوابة النادي الأهلي الرياضي إلى مقتل لاعب الطليعة الرياضي الكابتن ناصر الريمي وابنه الأصغر، وتفحم جثتيهما، وإصابة ثلاثة مدنيين آخرين من رواد النادي، طبقاً للمصدر.

ووفق موقع "يمن شباب نت" كانت مدينة تعز استيقظت في وقت باكر من صباح اليوم على صوت انفجار عنيف هز أرجاء المدينة وسمع صوتها غالبية السكان. وبحسب المصادر: مزقت القذيفة جسد الأب ونجله إلى أشلاء وقطع صغيرة.

ودأبت ميليشيات الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، على إطلاق قذائفها الصاروخية على أحياء سكنية في مدينة تعز، أدت إلى قتل عدد من المواطنين الآمنين، بينهم أطفال ونساء.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، قُتل وأصيب 110 مدنيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن.

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