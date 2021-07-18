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عبر موقعها ووسائل الإعلام.. "الصحة" تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

تعرّف بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصّة لمنع تفشي كورونا

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجّهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية، وأماكن وجودهم بالعاصمة المقدّسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي؛ من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجّهة لمرضى السكري والربو وغيرهما من الأمراض المزمنة، وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

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عبر موقعها ووسائل الإعلام.. "الصحة" تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن
سبق

تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجّهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية، وأماكن وجودهم بالعاصمة المقدّسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي؛ من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجّهة لمرضى السكري والربو وغيرهما من الأمراض المزمنة، وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
12:52 PM

عبر موقعها ووسائل الإعلام.. "الصحة" تبث رسائلها التوعوية لضيوف الرحمن

تعرّف بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات المختصّة لمنع تفشي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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تقوم وزارة الصحة ببث رسائلها التوعوية الموجّهة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الحالي، عبر موقعها، ومختلف الوسائل الإعلامية، وأماكن وجودهم بالعاصمة المقدّسة والمشاعر.

وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حج هذا العام الاستثنائي؛ من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة والنصائح الطبية الموجّهة لمرضى السكري والربو وغيرهما من الأمراض المزمنة، وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

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