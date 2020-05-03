النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البيئة عن حالة الجراد الصحراوي: نتابع المؤشرات من مايو وحتى يوينو

المنطقة الشرقية تشهد عمليات انسلاخات للحشرات وستستمر عملية التجنح

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تتابع مؤشرات حالة الجراد الصحراوي خلال الفترة من مايو حتى يونيو، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحته.
وبينت عبر حسابها في تويتر أنه في الرياض والقصيم وحائل هناك تجمع للبقايا التي نجت من المكافحة لتغزو المناطق التي استقبلت الأمطار في إبريل وتبدأ في التكاثر في جنوب الرياض وحائل والجوف والقصيم وفي نهاية يونيو تتوجه الأسراب إلى دول التكاثر الصيفي.
وأضافت: أما نجران وعسير وجيزان فمهددة بغزو أسراب من اليمن وسلطنة عمان ودول القرن الإفريقي حيث تجد ظروفاً بيئية تسمح بالتكاثر وهذا التهديد قد يحدث عندما تتزامن حركة الرياح مع تشكل الأسراب من مايو حتى نهاية يوليو
وأما المنطقة الشرقية فتشهد عمليات انسلاخات للحشرات وستستمر عملية التجنح حتى نهاية مايو نسبة للتغيرات البيئية وهطول الأمطار ومع المكافحة المكثفة يتوقع أن يتشتت الجراد ويكون بأعداد انفرادية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الجراد الصحراوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البيئة عن حالة الجراد الصحراوي: نتابع المؤشرات من مايو وحتى يوينو
سبق

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تتابع مؤشرات حالة الجراد الصحراوي خلال الفترة من مايو حتى يونيو، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحته.
وبينت عبر حسابها في تويتر أنه في الرياض والقصيم وحائل هناك تجمع للبقايا التي نجت من المكافحة لتغزو المناطق التي استقبلت الأمطار في إبريل وتبدأ في التكاثر في جنوب الرياض وحائل والجوف والقصيم وفي نهاية يونيو تتوجه الأسراب إلى دول التكاثر الصيفي.
وأضافت: أما نجران وعسير وجيزان فمهددة بغزو أسراب من اليمن وسلطنة عمان ودول القرن الإفريقي حيث تجد ظروفاً بيئية تسمح بالتكاثر وهذا التهديد قد يحدث عندما تتزامن حركة الرياح مع تشكل الأسراب من مايو حتى نهاية يوليو
وأما المنطقة الشرقية فتشهد عمليات انسلاخات للحشرات وستستمر عملية التجنح حتى نهاية مايو نسبة للتغيرات البيئية وهطول الأمطار ومع المكافحة المكثفة يتوقع أن يتشتت الجراد ويكون بأعداد انفرادية.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:54 PM

البيئة عن حالة الجراد الصحراوي: نتابع المؤشرات من مايو وحتى يوينو

المنطقة الشرقية تشهد عمليات انسلاخات للحشرات وستستمر عملية التجنح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
383

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها تتابع مؤشرات حالة الجراد الصحراوي خلال الفترة من مايو حتى يونيو، مع اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحته.
وبينت عبر حسابها في تويتر أنه في الرياض والقصيم وحائل هناك تجمع للبقايا التي نجت من المكافحة لتغزو المناطق التي استقبلت الأمطار في إبريل وتبدأ في التكاثر في جنوب الرياض وحائل والجوف والقصيم وفي نهاية يونيو تتوجه الأسراب إلى دول التكاثر الصيفي.
وأضافت: أما نجران وعسير وجيزان فمهددة بغزو أسراب من اليمن وسلطنة عمان ودول القرن الإفريقي حيث تجد ظروفاً بيئية تسمح بالتكاثر وهذا التهديد قد يحدث عندما تتزامن حركة الرياح مع تشكل الأسراب من مايو حتى نهاية يوليو
وأما المنطقة الشرقية فتشهد عمليات انسلاخات للحشرات وستستمر عملية التجنح حتى نهاية مايو نسبة للتغيرات البيئية وهطول الأمطار ومع المكافحة المكثفة يتوقع أن يتشتت الجراد ويكون بأعداد انفرادية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة