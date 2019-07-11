يصيح من 14 إلى 44 مرة بالساعة.. حكم قضائي بسويسرا ضد "ديك"

بعد شكاوى متكررة من سكان المنطقة ومطالباتهم بهدم حظيرة الدجاج

حاكمت محكمة في زيوريخ بسويسرا ديكاً يصيح بصوت عالٍ للغاية في الليل، حسب ما أفادت صحيفة Neue Zurcher Zeitung.

ووفقا لسبوتنيك عربي كان مواطنون قد رفعوا دعوى قضائية ضد أحد الجيران الذي حول المرآب إلى حظيرة دجاج.

واشتكى سكان المنطقة من أنهم في الليل يستيقظون بسبب الصياح العالي للديك.

وسجل المدعون عدد المرات التي يصيح فيها الديك في الليلة وكيف يفعل ذلك بصوت عال، واتضح أن الديك يصيح من 14 إلى 44 مرة في الساعة، بالإضافة إلى ذلك، اشتكى الجيران من رائحة السماد وطالبوا بهدم حظيرة الدجاج.

ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة صاحب الديك بتوفير الهدوء من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 8 صباحًا وخلال هذا الوقت، سيتم "سجن" الطيور في الحظيرة دون إضاءة.