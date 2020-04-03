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القبض على شابَّيْن وحلاق بعد فيديو مخالفة الإجراءات الاحترازية بالطائف

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف قبضت على أشخاص؛ خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لأحد المنازل، وتوثيق ذلك، ونشره للتباهي بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات.

ووفقًا للمعلومات، تم القبض على الشابَّيْن اللذين ظهرا في المقطع، والعامل الآسيوي، وجرى إيقافهم، واستُكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

فيروس كورونا الجديد منع التجول إيقاف محال الحلاقة الجهات الأمنية الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شابَّيْن وحلاق بعد فيديو مخالفة الإجراءات الاحترازية بالطائف
سبق

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف قبضت على أشخاص؛ خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لأحد المنازل، وتوثيق ذلك، ونشره للتباهي بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات.

ووفقًا للمعلومات، تم القبض على الشابَّيْن اللذين ظهرا في المقطع، والعامل الآسيوي، وجرى إيقافهم، واستُكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
11:08 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
12:22 AM

القبض على شابَّيْن وحلاق بعد فيديو مخالفة الإجراءات الاحترازية بالطائف

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
8,565

علمت "سبق" أن الجهات الأمنية بالطائف قبضت على أشخاص؛ خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لأحد المنازل، وتوثيق ذلك، ونشره للتباهي بمخالفتهم الأنظمة والتعليمات.

ووفقًا للمعلومات، تم القبض على الشابَّيْن اللذين ظهرا في المقطع، والعامل الآسيوي، وجرى إيقافهم، واستُكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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