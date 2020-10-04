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جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"

تستهدف توزيع 2300 شريحة بيانات للدارسين عن بعد

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، حفل تدشين جمعية رعاية الأيتام بجدة، مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف".

بدأت المبادرة بعد صدور قرار وزارة التعليم بالعودة إلى الدراسة عن بعد، وتتضمّن توزيع أجهزة تعليمية وشرائح بيانات وتدريب على المنصات الدراسية والتطبيقات والبرامج التعليمية.

يذكر أن المبادرة تستهدف توزيع ٢٦٣٤ جهازًا تعليميًّا و٢٣٠٠ شريحة بيانات وتدريب ١١٥٠ أسرة على استخدام المنصات التعليمية.

وقد تم إنجاز أكثر من 50% من مسار توزيع الأجهزة، وتأمين شرائح البيانات عن طريق مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما جرى إطلاق هوية الجمعية البصرية، ونظام أثير الإلكتروني الشامل، في خطوة نحو التميز المؤسسي، سعيًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، وبعد تكريم الرعاة والداعمين، قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكره لرئيس مجلس الإدارة سعد بن سعيد الغامدي، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية؛ على الجهود المبذولة والرسالة السامية التي يحملونها في رعاية وتمكين الأيتام.

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جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"
سبق

رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، حفل تدشين جمعية رعاية الأيتام بجدة، مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف".

بدأت المبادرة بعد صدور قرار وزارة التعليم بالعودة إلى الدراسة عن بعد، وتتضمّن توزيع أجهزة تعليمية وشرائح بيانات وتدريب على المنصات الدراسية والتطبيقات والبرامج التعليمية.

يذكر أن المبادرة تستهدف توزيع ٢٦٣٤ جهازًا تعليميًّا و٢٣٠٠ شريحة بيانات وتدريب ١١٥٠ أسرة على استخدام المنصات التعليمية.

وقد تم إنجاز أكثر من 50% من مسار توزيع الأجهزة، وتأمين شرائح البيانات عن طريق مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما جرى إطلاق هوية الجمعية البصرية، ونظام أثير الإلكتروني الشامل، في خطوة نحو التميز المؤسسي، سعيًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، وبعد تكريم الرعاة والداعمين، قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكره لرئيس مجلس الإدارة سعد بن سعيد الغامدي، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية؛ على الجهود المبذولة والرسالة السامية التي يحملونها في رعاية وتمكين الأيتام.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
06:46 PM

جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"

تستهدف توزيع 2300 شريحة بيانات للدارسين عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رعى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، فهد رشيد بن رقوش، حفل تدشين جمعية رعاية الأيتام بجدة، مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف".

بدأت المبادرة بعد صدور قرار وزارة التعليم بالعودة إلى الدراسة عن بعد، وتتضمّن توزيع أجهزة تعليمية وشرائح بيانات وتدريب على المنصات الدراسية والتطبيقات والبرامج التعليمية.

يذكر أن المبادرة تستهدف توزيع ٢٦٣٤ جهازًا تعليميًّا و٢٣٠٠ شريحة بيانات وتدريب ١١٥٠ أسرة على استخدام المنصات التعليمية.

وقد تم إنجاز أكثر من 50% من مسار توزيع الأجهزة، وتأمين شرائح البيانات عن طريق مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما جرى إطلاق هوية الجمعية البصرية، ونظام أثير الإلكتروني الشامل، في خطوة نحو التميز المؤسسي، سعيًا نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، وبعد تكريم الرعاة والداعمين، قدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكره لرئيس مجلس الإدارة سعد بن سعيد الغامدي، وزملائه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية؛ على الجهود المبذولة والرسالة السامية التي يحملونها في رعاية وتمكين الأيتام.

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