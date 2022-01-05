"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث أمني بمتصفح Chrome
يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وعدم التحقق من صحة المدخلات
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome ، لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.71، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop.html
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث أمني بمتصفح Chrome
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-05
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome ، لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.71، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop.html
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
01:16 PM
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة حول تحديث أمني بمتصفح Chrome
يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت وعدم التحقق من صحة المدخلات
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني في متصفح Google Chrome ، لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر، إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، وعدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 97.0.4692.71، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط: https://chromereleases.googleblog.com/2022/01/stable-channel-update-for-desktop.html