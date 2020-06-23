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الأردن: أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل

أدانت إطلاق الحوثي طائرات مفخخة على المملكة

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدن الرياض ونجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميعاً.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.

وشدد في بيان صحفي، أن أمن البلدين واحد ولا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن: أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل
سبق

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدن الرياض ونجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميعاً.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.

وشدد في بيان صحفي، أن أمن البلدين واحد ولا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
06:40 PM

الأردن: أي تهديد لأمن السعودية تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل

أدانت إطلاق الحوثي طائرات مفخخة على المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الحكومة الأردنية اليوم، قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المناطق السكنية والمدنيين بمدن الرياض ونجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية، عبر إطلاق عدد من الطائرات المفخخة بدون طيار وعدد من الصواريخ الباليستية، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن جميعاً.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله الفايز، تضامن الأردن الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين.

وشدد في بيان صحفي، أن أمن البلدين واحد ولا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل.

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