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"ريما بنت بندر" تصل واشنطن لتباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة

أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قدّمت اليوم نسخةً من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتُعد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ريما بنت بندر" تصل واشنطن لتباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة
سبق

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قدّمت اليوم نسخةً من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتُعد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:05 AM

"ريما بنت بندر" تصل واشنطن لتباشر مهامها سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة

أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
14
18,309

باشرت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مهام عملها سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم سفارة المملكة بواشنطن "فهد ناظر" اليوم قائلًا: "باشرت سمو الأميرة ريما بنت بندر، مهمتها على الفور؛ لتعزيز الشراكة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية"؛ مؤكدًا أن سموها ستعمل على تطوير العلاقة الاستراتيجية، ومواصلة بناء مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما أفاد المتحدث الرسمي باسم السفارة، أن سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، قدّمت اليوم نسخةً من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأمريكية.

وتُعد سمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

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