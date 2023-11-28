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مع "أوميكرون".. "السليمان": كورونا ما زال يُطْبِق على خناق العالم

قال: السعوديون قدّموا نموذجًا للوعي.. لكن الحذر مطلوب

مع إعلان ظهور متحور "أوميكرون"، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن جائحة كورونا ما زالت تُطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك، مطالبًا الجميع بأن يستعيدوا حذرهم، وأن يعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

"أوميكرون" أيقظ الحذر

وفي مقاله "(أوميكرون) واستعادة الحذر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "مع إعلان ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أثار قلق العالم من أن يسبب انتكاسة كبيرة للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19، استيقظ حس الحذر لدى الكثير من الناس بعد أن استرخت خلال الأشهر الأخيرة، وبدأ البعض منهم يهمل الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد ووضع الكمامة وسط التجمعات!".

كورونا ما زال موجودًا

ويعلق "السليمان" قائلاً: "هذا التراجع في سلوكيات وقائية مكتسبة من تجربة الجائحة لم يكن مبررًا ولا مقبولًا بمقاييس الوعي المجتمعي الإيجابي؛ فالجائحة ما زالت تطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك؛ لذلك من المهم أن يستعيد المجتمع عندنا حذره، ويعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بكل جدية، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، خاصة أن المتحور الجديد (أوميكرون) شديد العدوى، ولم تثبت بعد فاعلية اللقاحات في الوقاية منه!".

المجتمع السعودي قدم نموذجًا للوعي

وينهي "السليمان" قائلاً: "لقد قدم المجتمع السعودي بمواطنيه ومقيميه نموذجًا ناجحًا للوعي المجتمعي الذي أسهم في نجاح جهود وإجراءات الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها وتحقيق عودة حذرة للحياة الطبيعية، ولا ينتظر من هذا المجتمع سوى أن يواصل أداء دوره في المساهمة في المحافظة على المكتسبات وحماية البلاد من أي انتكاسة تبدد المكتسبات وتثقل كاهل النظام الصحي وتستنزف الاقتصاد من جديد!.. باختصار.. كل فرد في المجتمع اليوم هو حارس للبوابة!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع "أوميكرون".. "السليمان": كورونا ما زال يُطْبِق على خناق العالم
سبق

مع إعلان ظهور متحور "أوميكرون"، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن جائحة كورونا ما زالت تُطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك، مطالبًا الجميع بأن يستعيدوا حذرهم، وأن يعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

"أوميكرون" أيقظ الحذر

وفي مقاله "(أوميكرون) واستعادة الحذر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "مع إعلان ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أثار قلق العالم من أن يسبب انتكاسة كبيرة للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19، استيقظ حس الحذر لدى الكثير من الناس بعد أن استرخت خلال الأشهر الأخيرة، وبدأ البعض منهم يهمل الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد ووضع الكمامة وسط التجمعات!".

كورونا ما زال موجودًا

ويعلق "السليمان" قائلاً: "هذا التراجع في سلوكيات وقائية مكتسبة من تجربة الجائحة لم يكن مبررًا ولا مقبولًا بمقاييس الوعي المجتمعي الإيجابي؛ فالجائحة ما زالت تطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك؛ لذلك من المهم أن يستعيد المجتمع عندنا حذره، ويعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بكل جدية، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، خاصة أن المتحور الجديد (أوميكرون) شديد العدوى، ولم تثبت بعد فاعلية اللقاحات في الوقاية منه!".

المجتمع السعودي قدم نموذجًا للوعي

وينهي "السليمان" قائلاً: "لقد قدم المجتمع السعودي بمواطنيه ومقيميه نموذجًا ناجحًا للوعي المجتمعي الذي أسهم في نجاح جهود وإجراءات الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها وتحقيق عودة حذرة للحياة الطبيعية، ولا ينتظر من هذا المجتمع سوى أن يواصل أداء دوره في المساهمة في المحافظة على المكتسبات وحماية البلاد من أي انتكاسة تبدد المكتسبات وتثقل كاهل النظام الصحي وتستنزف الاقتصاد من جديد!.. باختصار.. كل فرد في المجتمع اليوم هو حارس للبوابة!".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
06:27 PM

مع "أوميكرون".. "السليمان": كورونا ما زال يُطْبِق على خناق العالم

قال: السعوديون قدّموا نموذجًا للوعي.. لكن الحذر مطلوب

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أيمن حسن - الرياض
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مع إعلان ظهور متحور "أوميكرون"، يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن جائحة كورونا ما زالت تُطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك، مطالبًا الجميع بأن يستعيدوا حذرهم، وأن يعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

"أوميكرون" أيقظ الحذر

وفي مقاله "(أوميكرون) واستعادة الحذر!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "مع إعلان ظهور متحور جديد لفيروس كورونا أثار قلق العالم من أن يسبب انتكاسة كبيرة للتعافي من آثار جائحة كوفيد-19، استيقظ حس الحذر لدى الكثير من الناس بعد أن استرخت خلال الأشهر الأخيرة، وبدأ البعض منهم يهمل الإجراءات الاحترازية ومسافات التباعد ووضع الكمامة وسط التجمعات!".

كورونا ما زال موجودًا

ويعلق "السليمان" قائلاً: "هذا التراجع في سلوكيات وقائية مكتسبة من تجربة الجائحة لم يكن مبررًا ولا مقبولًا بمقاييس الوعي المجتمعي الإيجابي؛ فالجائحة ما زالت تطبِق على خناق العالم، وما زال لكسب حربها معارك ومعارك؛ لذلك من المهم أن يستعيد المجتمع عندنا حذره، ويعود الناس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بكل جدية، حتى لا نعود إلى نقطة الصفر، خاصة أن المتحور الجديد (أوميكرون) شديد العدوى، ولم تثبت بعد فاعلية اللقاحات في الوقاية منه!".

المجتمع السعودي قدم نموذجًا للوعي

وينهي "السليمان" قائلاً: "لقد قدم المجتمع السعودي بمواطنيه ومقيميه نموذجًا ناجحًا للوعي المجتمعي الذي أسهم في نجاح جهود وإجراءات الدولة في مكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها وتحقيق عودة حذرة للحياة الطبيعية، ولا ينتظر من هذا المجتمع سوى أن يواصل أداء دوره في المساهمة في المحافظة على المكتسبات وحماية البلاد من أي انتكاسة تبدد المكتسبات وتثقل كاهل النظام الصحي وتستنزف الاقتصاد من جديد!.. باختصار.. كل فرد في المجتمع اليوم هو حارس للبوابة!".

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