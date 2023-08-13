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"الصحة" تعلن تسجيل 3124 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1482 إصابة

"صحة عسير" تعلن انطلاق حملة الرش البؤري الأسبوع المقبل

على مدى خمسة أيام في 8 أماكن بالمنطقة

أعلنت صحة عسير، تنفيذ حملة رش بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة؛ مطلع الأسبوع المقبل، على مدى خمسة أيام في "الفرشة، والربوعة، وردوم، وسريان، وريده، وذهب، والنجفة، والجهيفة".

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عائض عسيري، بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزيز الوقاية للمجتمع.

وأضاف: تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وتدريب للعاملين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة بالحملة.

وأشار "آل شايع" إلى أن عدد الفرق المشاركة في الحملة 22 فرقة، تضم 139 من القوى العاملة تستقل 28 مركبة تجوب من خلالها 30 قرية للوصول إلى 1463 منزلاً، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصًا.

صحة عسير مكافحة نواقل المرض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة عسير" تعلن انطلاق حملة الرش البؤري الأسبوع المقبل
سبق

أعلنت صحة عسير، تنفيذ حملة رش بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة؛ مطلع الأسبوع المقبل، على مدى خمسة أيام في "الفرشة، والربوعة، وردوم، وسريان، وريده، وذهب، والنجفة، والجهيفة".

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عائض عسيري، بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزيز الوقاية للمجتمع.

وأضاف: تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وتدريب للعاملين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة بالحملة.

وأشار "آل شايع" إلى أن عدد الفرق المشاركة في الحملة 22 فرقة، تضم 139 من القوى العاملة تستقل 28 مركبة تجوب من خلالها 30 قرية للوصول إلى 1463 منزلاً، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصًا.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
03:44 PM

"صحة عسير" تعلن انطلاق حملة الرش البؤري الأسبوع المقبل

على مدى خمسة أيام في 8 أماكن بالمنطقة

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بندر آل عوض - عسير
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أعلنت صحة عسير، تنفيذ حملة رش بؤري من خلال إدارة مكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة؛ مطلع الأسبوع المقبل، على مدى خمسة أيام في "الفرشة، والربوعة، وردوم، وسريان، وريده، وذهب، والنجفة، والجهيفة".

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، خالد بن عائض عسيري، بالعمل على تنفيذ خطط مكافحة نواقل المرض وتفعيلها بهدف تعزيز الوقاية للمجتمع.

وأضاف: تم تأمين جميع احتياجات تلك الفرق من أجهزة ومبيدات وتدريب للعاملين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات والمراكز المشاركة بالحملة.

وأشار "آل شايع" إلى أن عدد الفرق المشاركة في الحملة 22 فرقة، تضم 139 من القوى العاملة تستقل 28 مركبة تجوب من خلالها 30 قرية للوصول إلى 1463 منزلاً، ويبلغ عدد المستفيدين 1894 شخصًا.

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