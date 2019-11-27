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لم يحتو بعد .. 600 رجل إطفاء يكافحون حريقاً خطيراً في كاليفورنيا

هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا .. أجّجته رياح نشطة

كافح مئات من رجال الإطفاء، أمس الثلاثاء، في كاليفورنيا حريقاً جديداً هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا، على بُعد أكثر من 100 كيلو متر من لوس أنجلوس.

واندلع حريق "كايف فاير" بعد ظهر الإثنين في غابة لوس بادريس الوطنيّة.. وامتدّ صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتاراً، مشكّلاً بذلك تهديداً لمدينة سانتا باربرا السياحيّة القريبة.

تمّ نشر زهاء 600 رجل إطفاء مدعومين بمروحيّات، في وقتٍ صدرت أوامر بإخلاء 2400 منزل ونحو 5500 شخص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال جيمي هاريس؛ مسؤول فريق خدمة الإطفاء في غابة لوس بادريس، إنّ حريق "كايف فاير اندلع وسط ظروف عمل هي بين الأصعب في العالم".

وأضاف أنّ الحريق لم يتمّ احتواؤه بعد ولم يُعرف سببه، وقد أجّجته رياح هبّت من ناحية المحيط.

والأمطار التي يُتوَقّع هطولها قريباً قد تُساعد رجال الإطفاء في مهمّتهم، غير أنّها قد تتسبّب أيضاً في حدوث فيضانات مفاجئة.

وغالباً ما تتعرّض كاليفورنيا لحرائق مدمّرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية؛ ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

رجال الإطفاء حريقاً كاليفورنيا

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لم يحتو بعد .. 600 رجل إطفاء يكافحون حريقاً خطيراً في كاليفورنيا
سبق

كافح مئات من رجال الإطفاء، أمس الثلاثاء، في كاليفورنيا حريقاً جديداً هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا، على بُعد أكثر من 100 كيلو متر من لوس أنجلوس.

واندلع حريق "كايف فاير" بعد ظهر الإثنين في غابة لوس بادريس الوطنيّة.. وامتدّ صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتاراً، مشكّلاً بذلك تهديداً لمدينة سانتا باربرا السياحيّة القريبة.

تمّ نشر زهاء 600 رجل إطفاء مدعومين بمروحيّات، في وقتٍ صدرت أوامر بإخلاء 2400 منزل ونحو 5500 شخص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال جيمي هاريس؛ مسؤول فريق خدمة الإطفاء في غابة لوس بادريس، إنّ حريق "كايف فاير اندلع وسط ظروف عمل هي بين الأصعب في العالم".

وأضاف أنّ الحريق لم يتمّ احتواؤه بعد ولم يُعرف سببه، وقد أجّجته رياح هبّت من ناحية المحيط.

والأمطار التي يُتوَقّع هطولها قريباً قد تُساعد رجال الإطفاء في مهمّتهم، غير أنّها قد تتسبّب أيضاً في حدوث فيضانات مفاجئة.

وغالباً ما تتعرّض كاليفورنيا لحرائق مدمّرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية؛ ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
10:45 AM

لم يحتو بعد .. 600 رجل إطفاء يكافحون حريقاً خطيراً في كاليفورنيا

هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا .. أجّجته رياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كافح مئات من رجال الإطفاء، أمس الثلاثاء، في كاليفورنيا حريقاً جديداً هدّد آلاف الأشخاص بالقرب من سانتا باربرا، على بُعد أكثر من 100 كيلو متر من لوس أنجلوس.

واندلع حريق "كايف فاير" بعد ظهر الإثنين في غابة لوس بادريس الوطنيّة.. وامتدّ صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتاراً، مشكّلاً بذلك تهديداً لمدينة سانتا باربرا السياحيّة القريبة.

تمّ نشر زهاء 600 رجل إطفاء مدعومين بمروحيّات، في وقتٍ صدرت أوامر بإخلاء 2400 منزل ونحو 5500 شخص.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" قال جيمي هاريس؛ مسؤول فريق خدمة الإطفاء في غابة لوس بادريس، إنّ حريق "كايف فاير اندلع وسط ظروف عمل هي بين الأصعب في العالم".

وأضاف أنّ الحريق لم يتمّ احتواؤه بعد ولم يُعرف سببه، وقد أجّجته رياح هبّت من ناحية المحيط.

والأمطار التي يُتوَقّع هطولها قريباً قد تُساعد رجال الإطفاء في مهمّتهم، غير أنّها قد تتسبّب أيضاً في حدوث فيضانات مفاجئة.

وغالباً ما تتعرّض كاليفورنيا لحرائق مدمّرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية؛ ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.

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