‏"العجلان": حكومة أردوغان مُعادية وأي استثمار أو سياحة هناك دعم لأعدائنا

قال: الخطابات والحملات العدائية التي تتبناها ضد السعودية واضحة للجميع

شدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورئيس مجموعة شركات عجلان وإخوانه عجلان العجلان، على أن الحكومة التركية الحالية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ عدو للمملكة وقيادتها وشعبها؛ محذرًا من أن أي استثمار أو سياحة سعودية في تركيا هو دعم لهذا العدو".

وكتب العجلان تغريدة في حسابه بـ"تويتر" يقول: "الخطابات والحملات العدائية المنظمة التي تتبناها الحكومة التركية ضد المملكة، أصبحت واضحة للجميع".

‏وأضاف: "اليوم أقولها بكل صراحة، الحكومة التركية الحالية بقيادة أردوغان هي عدو للمملكة وقيادتها وشعبها، ‏وأي استثمار أو سياحة في تركيا هو دعم لهذا العدو".