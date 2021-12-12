النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا جديدًا بين "تويتر" و"ترامب"

المنصة حظرته نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحريض

مازالت أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي أعلنت في الثامن من يناير من العام الجاري حظر ترامب نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحرض طبقًا لما ذكرته المنصة في ذلك الحين.

وتقدمت شركة "تويتر" هذه المرة بطلب للمحكمة بعد عدم قبول القضية الجديدة التي تقدم بها ترامب بدعوى أن التفسيرات التي قدمها حول قوانين الشركة الخاصة بحقوق حرية التعبير غير صحيحة وتحمل تفسيرات خاطئة.

وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أنها شركة خاصة ليست ملزمة باستضافة تغريدة أو معلومات تخالف قوانينها، وأن ترامب انتهك بشكل متكرر القواعد التي وافق عليها عندما اختار استخدام الخدمة، مضيفة أن تغريدات ترامب كانت مضللة في الفترة التي سبقت هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، جادل محامي ترامب بأن "تويتر" تنتهك الدستور الأمريكي بمنع حرية التعبير، في الوقت الذي أشارت المنصة إلى أنها شركة خاصة والدستور الأمريكي يمنحها الحق بتطبيق سياساتها الخاصة التي لا تعارض الدستور. وبناء على قوانينها الداخلية حظرت ترامب لمنع المزيد من المخاطر على حد قولها.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا جديدًا بين "تويتر" و"ترامب"
سبق

مازالت أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي أعلنت في الثامن من يناير من العام الجاري حظر ترامب نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحرض طبقًا لما ذكرته المنصة في ذلك الحين.

وتقدمت شركة "تويتر" هذه المرة بطلب للمحكمة بعد عدم قبول القضية الجديدة التي تقدم بها ترامب بدعوى أن التفسيرات التي قدمها حول قوانين الشركة الخاصة بحقوق حرية التعبير غير صحيحة وتحمل تفسيرات خاطئة.

وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أنها شركة خاصة ليست ملزمة باستضافة تغريدة أو معلومات تخالف قوانينها، وأن ترامب انتهك بشكل متكرر القواعد التي وافق عليها عندما اختار استخدام الخدمة، مضيفة أن تغريدات ترامب كانت مضللة في الفترة التي سبقت هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، جادل محامي ترامب بأن "تويتر" تنتهك الدستور الأمريكي بمنع حرية التعبير، في الوقت الذي أشارت المنصة إلى أنها شركة خاصة والدستور الأمريكي يمنحها الحق بتطبيق سياساتها الخاصة التي لا تعارض الدستور. وبناء على قوانينها الداخلية حظرت ترامب لمنع المزيد من المخاطر على حد قولها.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
12:24 AM

أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا جديدًا بين "تويتر" و"ترامب"

المنصة حظرته نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحريض

A A A
خالد علي - الرياض
0
369

مازالت أروقة المحاكم الأمريكية تشهد صراعًا بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، التي أعلنت في الثامن من يناير من العام الجاري حظر ترامب نهائيًا من استخدام حسابه بسبب مخاطر مزيد من التحرض طبقًا لما ذكرته المنصة في ذلك الحين.

وتقدمت شركة "تويتر" هذه المرة بطلب للمحكمة بعد عدم قبول القضية الجديدة التي تقدم بها ترامب بدعوى أن التفسيرات التي قدمها حول قوانين الشركة الخاصة بحقوق حرية التعبير غير صحيحة وتحمل تفسيرات خاطئة.

وأشارت الشبكة الاجتماعية إلى أنها شركة خاصة ليست ملزمة باستضافة تغريدة أو معلومات تخالف قوانينها، وأن ترامب انتهك بشكل متكرر القواعد التي وافق عليها عندما اختار استخدام الخدمة، مضيفة أن تغريدات ترامب كانت مضللة في الفترة التي سبقت هجوم مبنى الكابيتول في 6 يناير.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، جادل محامي ترامب بأن "تويتر" تنتهك الدستور الأمريكي بمنع حرية التعبير، في الوقت الذي أشارت المنصة إلى أنها شركة خاصة والدستور الأمريكي يمنحها الحق بتطبيق سياساتها الخاصة التي لا تعارض الدستور. وبناء على قوانينها الداخلية حظرت ترامب لمنع المزيد من المخاطر على حد قولها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,423
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,663
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,437
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة