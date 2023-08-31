بامخرمة: استهداف مطار أبها عدوان آثم من الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران

أكد أن جيبوتي تؤيد إجراءات التحالف لحماية المدنيين سواء في اليمن أو المملكة

عبّر سفير ‏جمهورية ‎جيبوتي وعميد السلك الدبلوماسي في المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، عن إدانة بلده جمهورية جيبوتي بأشد العبارات للعدوان الآثم الذي استهدف ‎مطار أبها والذي نفذته الميليشيات الانقلابية في ‎اليمن المدعومة من إيران.

كما أكد أن جيبوتي تؤيد الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين سواء في اليمن أو المملكة وفق ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.