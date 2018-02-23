وكالة التطوير الأمني بالداخلية.. مشاريع "نوعية" وبرامج "عالمية" بالجنادرية

تساهم في المحافظة على أمن المواطن والمقيم وسلامتهما

يمثل جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني وجهة بارزة لزوار "الجنادرية 32" لما يعرضه عن المشاريع التطويرية الجارية للعمل الأمني بالمملكة بما يواكب رؤية المملكة 2030 .

وتبرز في جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني منظومة الأنظمة الإلكترونية ذات العلاقة بأنظمة المدن والطرق والحدود الآمنة التي تهدف إلى توفير بيئة أمنية عالية الجودة تساهم في المحافظة على أمن المواطن والمقيم وسلامتهما.

كما يتم في الجناح التعريف بالتقنيات المخصصة لمساندة رجال الأمن في تنفيذ مهامهم، والبنى التحتية الخاصة بتوفير حلول تقنية متطورة تشمل كاميرات المتابعة الذكية وأنظمة الاستشعار بالطرق والأماكن الحيوية وبما يساعد في متابعة الأوضاع الأمنية في المدن والأحياء السكنية لرصد ومتابعة الحالة الأمنية وسرعة التعامل مع أي موقف يتطلب التدخل الأمني.

وتتضمن معروضات جناح وكالة وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني، عددًا من المشاريع الأمنية التي تم تنفيذها مثل مشروع أمن الحدود الشمالية الذي يشمل منظومة متكاملة من أنظمة المراقبة الإلكترونية والرادارية والاتصالات والكاميرات الحرارية مدعومة بالحواجز الصناعية لرصد أي هدف عند اقترابه من خط الحدود.

كما تشمل المشاريع التي يعرضها الجناح مشروع مراكز العمليات الأمنية الموحدة الذي يهدف إلى تطوير أنظمة وإجراءات إدارة العمليات الأمنية الميدانية وتنسيقها مع مهام كافة الجهات الحكومية الأخرى بما يضمن سرعة الاستجابة لكافة أنواع البلاغات الطارئة في أي موقع بالمملكة.

ويأتي الاهتمام بتطوير التطبيقات التقنية لمساندة المهام الأمنية في قمة الأولويات التي تحظى بدعم واهتمام ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لاتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين وزوار الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين.

وشهدت مشاركة وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير الأمني في مهرجان الجنادرية ٣٢ فعالية كبيرة، توجت بزيارة العديد من كبار الشخصيات والقيادات الأمنية لمشاهدة كافة النماذج والتقنيات والأجهزة المعروضة في جناح الوكالة.