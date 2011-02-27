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فيديو.. هذه هي أمنية الطالبة الكفيفة "سديم" لمهنتها المستقبلية

تدرس بالمرحلة الابتدائية وحققت المركز الثاني بمسابقة يوم المهنة بتبوك

حققت الطالبة الكفيفة سديم العطوي، والتي تدرس بالمرحلة الابتدائية، المركز الثاني في مسابقة يوم المهنة الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي في قسم البنات بـ"تعليم تبوك".

وتحدت الطالبة سديم العطوي إعاقتها البصرية لتختار مهنة رائدة لتكون أمنيتها في مهنة المستقبل وهي مهنة أخصائي علاج طبيعي، واصفة مهنتها في مقطع جميل ومؤثر بأنها اختارت هذه المهنة، والتي ترى أنها تناسب إعاقتها؛ لتساعد غيرها من المعاقين حركياً في تخصص العلاج الطبيعي.

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فيديو.. هذه هي أمنية الطالبة الكفيفة "سديم" لمهنتها المستقبلية
سبق

حققت الطالبة الكفيفة سديم العطوي، والتي تدرس بالمرحلة الابتدائية، المركز الثاني في مسابقة يوم المهنة الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي في قسم البنات بـ"تعليم تبوك".

وتحدت الطالبة سديم العطوي إعاقتها البصرية لتختار مهنة رائدة لتكون أمنيتها في مهنة المستقبل وهي مهنة أخصائي علاج طبيعي، واصفة مهنتها في مقطع جميل ومؤثر بأنها اختارت هذه المهنة، والتي ترى أنها تناسب إعاقتها؛ لتساعد غيرها من المعاقين حركياً في تخصص العلاج الطبيعي.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:56 PM

فيديو.. هذه هي أمنية الطالبة الكفيفة "سديم" لمهنتها المستقبلية

تدرس بالمرحلة الابتدائية وحققت المركز الثاني بمسابقة يوم المهنة بتبوك

A A A
نواف الغضوري - تبوك
8
9,165

حققت الطالبة الكفيفة سديم العطوي، والتي تدرس بالمرحلة الابتدائية، المركز الثاني في مسابقة يوم المهنة الذي نظمته إدارة النشاط الطلابي في قسم البنات بـ"تعليم تبوك".

وتحدت الطالبة سديم العطوي إعاقتها البصرية لتختار مهنة رائدة لتكون أمنيتها في مهنة المستقبل وهي مهنة أخصائي علاج طبيعي، واصفة مهنتها في مقطع جميل ومؤثر بأنها اختارت هذه المهنة، والتي ترى أنها تناسب إعاقتها؛ لتساعد غيرها من المعاقين حركياً في تخصص العلاج الطبيعي.

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