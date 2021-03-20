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"الصحة": تسجيل 382 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 271 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا

تطبيق "صحتي" لحجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة له

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق "صحتي" حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا
سبق

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق "صحتي" حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
04:19 PM

"الصحة" تحث الجميع على التسجيل لأخذ لقاح كورونا

تطبيق "صحتي" لحجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة له

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
845

حثت وزارة الصحة الجميع على التسجيل للحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم -بإذن الله- من الإصابة بالفيروس, مبينة أن مراكز لقاح كورونا موجودة في المناطق والمحافظات كافة، وأتاح تطبيق "صحتي" حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.
وأعلنت الصحة تسجيل (382) حالة مؤكدة وتعافي (271) حالة في المملكة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3916) منها (587) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (384653) حالة وحالات التعافي (374135) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات, حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6602) حالة, كما تم إجراء (37402) فحص مخبري جديد.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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