10 آلاف جامع ومسجد تستقبل المصلين في محافظات مكة غداً

"الخامري": الأئمة سيوجّهون المصلين بترك صف بين كل صفين

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرّمة، استعداداته لفتح الجوامع والمساجد في جميع محافظات المنطقة؛ عدا مدينة مكة المكرّمة والأحياء المعزولة، بدءاً من يوم غد الأحد.

وكان العمل قد تواصل منذ قرار الإغلاق، على تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات في فترة إغلاقها وسط مجهودات مكثّفة لتطبيق الإجراءات والتدابير المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقام الفرع على توفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ، وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة، ووضع علامات التباعد بمقدار مترين، والمسافة بين الصفوف، ورفع المصاحف، وإغلاق جميع برّادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، وتوفير المستلزمات المطلوبة كافة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله مع فتح المساجد، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وشملت عملية التعقيم الفرش، ودواليب وحاملات المصاحف، والأرضيات، والأبواب، والنوافذ من الداخل والخارج، والإنارة، والجدران الداخلية.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور سالم بن حاج الخامري؛ لـ"سبق": جاء هذا الإجراء إنفاذاً لتوجيهات وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للعناية والاهتمام ببيوت الله قبل فتحها وضمن الخطة الاحترازية للوزارة وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز.

وأضاف: صدرت توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في إطار تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، والمهيّأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، وفي الإطار نفسه، فقد وجّه بأن تكون مدة خطبتَي الجمعة والصلاة 15 دقيقة، مع مراعاة أن ينوّه أئمة المساجد المصلين بترك مقدار صف بين كل صفين في جميع الصلوات الخمس.