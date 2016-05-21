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الرياض.. إنهاء معاناة سبعينية من تيبس بحركة الكتف نتيجة قطع الأوتار

كانت المريضة تعاني من آلام حادة نتيجة الاحتكاك الحاد وحالتها جيدة

تمكن فريق قسم جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من إجراء عملية استبدال مفصل عكسي لكتف مريضة.
وكانت المريضة التي تبلغ السبعين من العمر تعاني من آلام حادة وتيبس في حركة الكتف الأيمن نتيجة الاحتكاك الحاد الذي نتج بسبب وجود قطع في أوتار الكتف، وبفضل الله نجح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور أبوبكر الأحيمر من استبدال المفصل العكسي للكتف، والمريضة في حالة صحية ممتازة.

وتعد عملية استبدال مفصل عكسي من العمليات المتطورة والنادرة التي تتم في مراكز متخصصة قليلة في المملكة والشرق الأوسط.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. إنهاء معاناة سبعينية من تيبس بحركة الكتف نتيجة قطع الأوتار
سبق

تمكن فريق قسم جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من إجراء عملية استبدال مفصل عكسي لكتف مريضة.
وكانت المريضة التي تبلغ السبعين من العمر تعاني من آلام حادة وتيبس في حركة الكتف الأيمن نتيجة الاحتكاك الحاد الذي نتج بسبب وجود قطع في أوتار الكتف، وبفضل الله نجح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور أبوبكر الأحيمر من استبدال المفصل العكسي للكتف، والمريضة في حالة صحية ممتازة.

وتعد عملية استبدال مفصل عكسي من العمليات المتطورة والنادرة التي تتم في مراكز متخصصة قليلة في المملكة والشرق الأوسط.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
08:52 PM

الرياض.. إنهاء معاناة سبعينية من تيبس بحركة الكتف نتيجة قطع الأوتار

كانت المريضة تعاني من آلام حادة نتيجة الاحتكاك الحاد وحالتها جيدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,971

تمكن فريق قسم جراحة العظام بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من إجراء عملية استبدال مفصل عكسي لكتف مريضة.
وكانت المريضة التي تبلغ السبعين من العمر تعاني من آلام حادة وتيبس في حركة الكتف الأيمن نتيجة الاحتكاك الحاد الذي نتج بسبب وجود قطع في أوتار الكتف، وبفضل الله نجح الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور أبوبكر الأحيمر من استبدال المفصل العكسي للكتف، والمريضة في حالة صحية ممتازة.

وتعد عملية استبدال مفصل عكسي من العمليات المتطورة والنادرة التي تتم في مراكز متخصصة قليلة في المملكة والشرق الأوسط.

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