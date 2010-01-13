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"هيئة المقاولين" تفتح التسجيل مجانًا في عضويتها للمقاولين

لدعم أكبر عدد منهم وتشجيعهم للاستفادة من خدماتها

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، قرارًا لمنح العضوية المجانية في الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع المقاولات التي تشكل ما يقارب 98% من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، حيث ستكون فترة السماح بالتسجيل ثلاثة أشهر من الإعلان عن ذلك.

وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار، إلى دعم وتمكين أكبر عدد من المقاولين وتشجيعهم للاستفادة من خدمات الهيئة والتعرف على أدوارها التنظيمية والتمكينية في القطاع، كما يسهم القرار في تمكين الهيئة من وضع البرامج التنظيمية والتمكينية المناسبة للقطاع، ويساعد على الرفع من جودة تنفيذ المشروعات، لتتمكن الهيئة من زيادة الفرص الاستثمارية للمقاول.

وأوضحت أن التسجيل مجاني لمن تنطبق عليهم الشروط التالية، وهي: التسجيل خلال ثلاثة أشهر من صدور الإعلان، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ستحصل على تمديد مجاني لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان دون الحاجة لطلب ذلك، والمنشآت التي لم تسجل سابقًا في الهيئة ومضى على تأسيس سجلها التجاري أكثر من ثلاثة أشهر، ستحصل على عضوية مجانية لمدة ستة أشهر، والمنشآت حديثة التسجيل غير المسجلة في الهيئة ومر على سجلها التجاري أقل من ثلاثة أشهر ستحصل على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة.

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"هيئة المقاولين" تفتح التسجيل مجانًا في عضويتها للمقاولين
سبق

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، قرارًا لمنح العضوية المجانية في الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع المقاولات التي تشكل ما يقارب 98% من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، حيث ستكون فترة السماح بالتسجيل ثلاثة أشهر من الإعلان عن ذلك.

وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار، إلى دعم وتمكين أكبر عدد من المقاولين وتشجيعهم للاستفادة من خدمات الهيئة والتعرف على أدوارها التنظيمية والتمكينية في القطاع، كما يسهم القرار في تمكين الهيئة من وضع البرامج التنظيمية والتمكينية المناسبة للقطاع، ويساعد على الرفع من جودة تنفيذ المشروعات، لتتمكن الهيئة من زيادة الفرص الاستثمارية للمقاول.

وأوضحت أن التسجيل مجاني لمن تنطبق عليهم الشروط التالية، وهي: التسجيل خلال ثلاثة أشهر من صدور الإعلان، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ستحصل على تمديد مجاني لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان دون الحاجة لطلب ذلك، والمنشآت التي لم تسجل سابقًا في الهيئة ومضى على تأسيس سجلها التجاري أكثر من ثلاثة أشهر، ستحصل على عضوية مجانية لمدة ستة أشهر، والمنشآت حديثة التسجيل غير المسجلة في الهيئة ومر على سجلها التجاري أقل من ثلاثة أشهر ستحصل على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
04:11 PM

"هيئة المقاولين" تفتح التسجيل مجانًا في عضويتها للمقاولين

لدعم أكبر عدد منهم وتشجيعهم للاستفادة من خدماتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، قرارًا لمنح العضوية المجانية في الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في قطاع المقاولات التي تشكل ما يقارب 98% من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات، حيث ستكون فترة السماح بالتسجيل ثلاثة أشهر من الإعلان عن ذلك.

وتهدف الهيئة من خلال هذا القرار، إلى دعم وتمكين أكبر عدد من المقاولين وتشجيعهم للاستفادة من خدمات الهيئة والتعرف على أدوارها التنظيمية والتمكينية في القطاع، كما يسهم القرار في تمكين الهيئة من وضع البرامج التنظيمية والتمكينية المناسبة للقطاع، ويساعد على الرفع من جودة تنفيذ المشروعات، لتتمكن الهيئة من زيادة الفرص الاستثمارية للمقاول.

وأوضحت أن التسجيل مجاني لمن تنطبق عليهم الشروط التالية، وهي: التسجيل خلال ثلاثة أشهر من صدور الإعلان، والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ستحصل على تمديد مجاني لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان دون الحاجة لطلب ذلك، والمنشآت التي لم تسجل سابقًا في الهيئة ومضى على تأسيس سجلها التجاري أكثر من ثلاثة أشهر، ستحصل على عضوية مجانية لمدة ستة أشهر، والمنشآت حديثة التسجيل غير المسجلة في الهيئة ومر على سجلها التجاري أقل من ثلاثة أشهر ستحصل على عضوية مجانية لمدة سنة كاملة.

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