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وسم محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة يصعد للترند على تويتر

عبر خلاله المغردون المشاركون عن إعجابهم ببساطة ولي العهد

صعد وسم #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة إلى الترند على توتير، من خلاله عبر المغردون المشاركون في الوسم عن إعجابهم ببساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتداولوا صورًا ومقاطع، ومنها مقطع لأحد الأطفال وهو يلتقط سيلفي مع سموه.

فمن جانبها علقت أم نواف الشمري على السيلفي قائلة: "فيه أجمل من كذا؟ فوق كل المشاغل اللي عنده الله يحفظه ما قصر بحق الطفل اللي طلب يصور معه سيلفي" .

وأضاف الدكتور سعود آل سليم، طبيب أسنان وكاتب رياضي معلقًا على السيلفي: "أمير التواضع وأمير الشباب"، وقال عبدالوهاب: "عز الله أنك شموخ الدار وسلاحه، يا قبلة المجد .. يا محمد ولد سلمان."

وأضاف حميد التاهي: "ببساطته المعتادة وعلى كورنيش جدة يتناول الغداء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي .. من مثل أبو سلمان".

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وسم محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة يصعد للترند على تويتر
سبق

صعد وسم #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة إلى الترند على توتير، من خلاله عبر المغردون المشاركون في الوسم عن إعجابهم ببساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتداولوا صورًا ومقاطع، ومنها مقطع لأحد الأطفال وهو يلتقط سيلفي مع سموه.

فمن جانبها علقت أم نواف الشمري على السيلفي قائلة: "فيه أجمل من كذا؟ فوق كل المشاغل اللي عنده الله يحفظه ما قصر بحق الطفل اللي طلب يصور معه سيلفي" .

وأضاف الدكتور سعود آل سليم، طبيب أسنان وكاتب رياضي معلقًا على السيلفي: "أمير التواضع وأمير الشباب"، وقال عبدالوهاب: "عز الله أنك شموخ الدار وسلاحه، يا قبلة المجد .. يا محمد ولد سلمان."

وأضاف حميد التاهي: "ببساطته المعتادة وعلى كورنيش جدة يتناول الغداء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي .. من مثل أبو سلمان".

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:35 PM

وسم محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة يصعد للترند على تويتر

عبر خلاله المغردون المشاركون عن إعجابهم ببساطة ولي العهد

A A A
عبدالحكيم شار - جدة
10
9,795

صعد وسم #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة إلى الترند على توتير، من خلاله عبر المغردون المشاركون في الوسم عن إعجابهم ببساطة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتداولوا صورًا ومقاطع، ومنها مقطع لأحد الأطفال وهو يلتقط سيلفي مع سموه.

فمن جانبها علقت أم نواف الشمري على السيلفي قائلة: "فيه أجمل من كذا؟ فوق كل المشاغل اللي عنده الله يحفظه ما قصر بحق الطفل اللي طلب يصور معه سيلفي" .

وأضاف الدكتور سعود آل سليم، طبيب أسنان وكاتب رياضي معلقًا على السيلفي: "أمير التواضع وأمير الشباب"، وقال عبدالوهاب: "عز الله أنك شموخ الدار وسلاحه، يا قبلة المجد .. يا محمد ولد سلمان."

وأضاف حميد التاهي: "ببساطته المعتادة وعلى كورنيش جدة يتناول الغداء مع ضيفه وزير الخارجية الأمريكي .. من مثل أبو سلمان".

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