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بالصور .. فريق ولاء التطوعي يقيم فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب

ضمن سلسلة مبادرات .. تقديرًا لتقديم آبائهم أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي

نفذ فريق ولاء التطوعي بالتعاون مع مجموعة البعيجان الترفيهية يوم أمس الجمعة فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب، وذلك على مسرح منتجع البعيجان الترفيهي بمحافظة الطائف بدعم من شركاء النجاح في هذه الفعالية.

واشتملت الفعالية التي قدمها المقدم المبدع ونائب المشرف العام على فريق ولاء التطوعي للشؤون الإعلامية مشعل الثبيتي، على عديد الفقرات والعروض، بدأت بالنشيد الوطني قدمته بلغة الإشارة الطفلة ريم الشيخ، وكلمة تعريفية عن الفريق ألقاها المشرف العام عواض الحارثي، وأناشيد وطنية لعددٍ من البراعم؛ ومنهن الطفلة رند الغامدي والطفلة لين العتيبي والطفلة طيف القرشي، وإطلاق بالونات ومسابقات للأطفال، مع تخصيص فترة راحة للأيتام وأبناء شهداء الواجب للترفيه عنهم في ألعاب المنتجع.

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على فريق ولاء التطوعي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات قام بها أعضاء وعضوات الفريق في المجال التطوعي، وتقدم خدمة تطوعية للمستفيدين منها وجاءت هذه المبادرة تقديرًا لأبنائنا الأيتام وأبناء شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم.

وقدم شكره لكل من دعم هذه المبادرة لإنجاحها من شركاء النجاح وممن تبرعوا صدقة عن ذويهم المتوفين وسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدم عن المتوفين صدقة عنهم وأن ينفعهم بها.

كما قدم شكره لأعضاء وعضوات الفريق على جهودهم المتميزة التي كان لها أكبر الأثر في نجاح المبادرة وظهورها بهذا المستوى اللائق وشكر جميع الجهات التي قامت بتغطية هذه الفعالية من صحف وإعلاميين وإعلاميات وسنابيين وسنابيات وللبراعم اللاتي شاركن في الفعالية وهن: رند الغامدي ولين العتيبي وطيف القرشي.. وتوجه أيضًا بالشكر لإدارة منتجع البعيجان الترفيهي؛ ممثلة في عبدالرحمن الغريبي وسعود بن هريس على جهودهم لتسهيل احتياجات الفريق والعمل لنجاح الفعالية.

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بالصور .. فريق ولاء التطوعي يقيم فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب
سبق

نفذ فريق ولاء التطوعي بالتعاون مع مجموعة البعيجان الترفيهية يوم أمس الجمعة فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب، وذلك على مسرح منتجع البعيجان الترفيهي بمحافظة الطائف بدعم من شركاء النجاح في هذه الفعالية.

واشتملت الفعالية التي قدمها المقدم المبدع ونائب المشرف العام على فريق ولاء التطوعي للشؤون الإعلامية مشعل الثبيتي، على عديد الفقرات والعروض، بدأت بالنشيد الوطني قدمته بلغة الإشارة الطفلة ريم الشيخ، وكلمة تعريفية عن الفريق ألقاها المشرف العام عواض الحارثي، وأناشيد وطنية لعددٍ من البراعم؛ ومنهن الطفلة رند الغامدي والطفلة لين العتيبي والطفلة طيف القرشي، وإطلاق بالونات ومسابقات للأطفال، مع تخصيص فترة راحة للأيتام وأبناء شهداء الواجب للترفيه عنهم في ألعاب المنتجع.

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على فريق ولاء التطوعي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات قام بها أعضاء وعضوات الفريق في المجال التطوعي، وتقدم خدمة تطوعية للمستفيدين منها وجاءت هذه المبادرة تقديرًا لأبنائنا الأيتام وأبناء شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم.

وقدم شكره لكل من دعم هذه المبادرة لإنجاحها من شركاء النجاح وممن تبرعوا صدقة عن ذويهم المتوفين وسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدم عن المتوفين صدقة عنهم وأن ينفعهم بها.

كما قدم شكره لأعضاء وعضوات الفريق على جهودهم المتميزة التي كان لها أكبر الأثر في نجاح المبادرة وظهورها بهذا المستوى اللائق وشكر جميع الجهات التي قامت بتغطية هذه الفعالية من صحف وإعلاميين وإعلاميات وسنابيين وسنابيات وللبراعم اللاتي شاركن في الفعالية وهن: رند الغامدي ولين العتيبي وطيف القرشي.. وتوجه أيضًا بالشكر لإدارة منتجع البعيجان الترفيهي؛ ممثلة في عبدالرحمن الغريبي وسعود بن هريس على جهودهم لتسهيل احتياجات الفريق والعمل لنجاح الفعالية.

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
09:58 PM

بالصور .. فريق ولاء التطوعي يقيم فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب

ضمن سلسلة مبادرات .. تقديرًا لتقديم آبائهم أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذ فريق ولاء التطوعي بالتعاون مع مجموعة البعيجان الترفيهية يوم أمس الجمعة فعالية الأبطال للأيتام وأبناء شهداء الواجب، وذلك على مسرح منتجع البعيجان الترفيهي بمحافظة الطائف بدعم من شركاء النجاح في هذه الفعالية.

واشتملت الفعالية التي قدمها المقدم المبدع ونائب المشرف العام على فريق ولاء التطوعي للشؤون الإعلامية مشعل الثبيتي، على عديد الفقرات والعروض، بدأت بالنشيد الوطني قدمته بلغة الإشارة الطفلة ريم الشيخ، وكلمة تعريفية عن الفريق ألقاها المشرف العام عواض الحارثي، وأناشيد وطنية لعددٍ من البراعم؛ ومنهن الطفلة رند الغامدي والطفلة لين العتيبي والطفلة طيف القرشي، وإطلاق بالونات ومسابقات للأطفال، مع تخصيص فترة راحة للأيتام وأبناء شهداء الواجب للترفيه عنهم في ألعاب المنتجع.

من جهة أخرى، أوضح المشرف العام على فريق ولاء التطوعي، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة مبادرات قام بها أعضاء وعضوات الفريق في المجال التطوعي، وتقدم خدمة تطوعية للمستفيدين منها وجاءت هذه المبادرة تقديرًا لأبنائنا الأيتام وأبناء شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن الغالي وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم.

وقدم شكره لكل من دعم هذه المبادرة لإنجاحها من شركاء النجاح وممن تبرعوا صدقة عن ذويهم المتوفين وسأل الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدم عن المتوفين صدقة عنهم وأن ينفعهم بها.

كما قدم شكره لأعضاء وعضوات الفريق على جهودهم المتميزة التي كان لها أكبر الأثر في نجاح المبادرة وظهورها بهذا المستوى اللائق وشكر جميع الجهات التي قامت بتغطية هذه الفعالية من صحف وإعلاميين وإعلاميات وسنابيين وسنابيات وللبراعم اللاتي شاركن في الفعالية وهن: رند الغامدي ولين العتيبي وطيف القرشي.. وتوجه أيضًا بالشكر لإدارة منتجع البعيجان الترفيهي؛ ممثلة في عبدالرحمن الغريبي وسعود بن هريس على جهودهم لتسهيل احتياجات الفريق والعمل لنجاح الفعالية.

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