القبض على منفذ عملية الطعن بنيويورك.. والشرطة تتكتم على هويته

قبضت الشرطة الأمريكية في نيويورك اليوم (الأحد) على المشتبه به في تنفيذ عملية الطعن، التي استهدفت حاخامًا وأشخاصًا آخرين في منزل قرب معبد يهودي بضواحي نيويورك، في وقت متأخر من ليلة السبت.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين محليين، أن الشرطة فتحت تحقيقًا لتحديد حيثيات وأسباب الحادث.

وأفاد المسؤولون بأن الشرطة لم تعلن حتى الآن هوية المقبوض عليه.

وكان حاخام و5 أشخاص آخرين قد أصيبوا في عملية طعن في منزل حاخام بولاية نيويورك، قبل أن يفر الجاني من موقع الجريمة.