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تزامنًا مع زيارة ولي العهد للإمارات.. تعرف على عدد المستثمرين السعوديين في دبي

يملكون 4157 رخصة بالكامل و7472 بشكل جزئي

بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، ولتوضيح جزء من حجم النشاط الاستثماري بين البلدين؛ نشر حساب "فرسان الإمارات" على موقع "تويتر" إنفوجرافيك عن عدد المستثمرين السعوديين في إمارة دبي، والأنشطة التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم.

وأوضح الحساب أن عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال في دبي؛ يبلغ 24500 مستثمر، في حين وصل عدد الرخص المملوكة بالكامل لرجال أعمال سعوديين إلى 4157 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي يملكونها بشكل جزئي أو كامل 7472 رخصة.

وبيّن الحساب أيضًا أن عدد الرخص العاملة في الأنشطة التجارية لرجال أعمال سعوديين بلغ 6053 رخصة، في الوقت الذي بلغ عدد الرخص في الأنشطة المهنية 1278 رخصة، أما في المجال الصناعي فيمتلك رجال الأعمال السعوديون 140 رخصة.

زيارة ولي العهد للإمارات 2019 الأمير محمد بن سلمان ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تزامنًا مع زيارة ولي العهد للإمارات.. تعرف على عدد المستثمرين السعوديين في دبي
سبق

بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، ولتوضيح جزء من حجم النشاط الاستثماري بين البلدين؛ نشر حساب "فرسان الإمارات" على موقع "تويتر" إنفوجرافيك عن عدد المستثمرين السعوديين في إمارة دبي، والأنشطة التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم.

وأوضح الحساب أن عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال في دبي؛ يبلغ 24500 مستثمر، في حين وصل عدد الرخص المملوكة بالكامل لرجال أعمال سعوديين إلى 4157 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي يملكونها بشكل جزئي أو كامل 7472 رخصة.

وبيّن الحساب أيضًا أن عدد الرخص العاملة في الأنشطة التجارية لرجال أعمال سعوديين بلغ 6053 رخصة، في الوقت الذي بلغ عدد الرخص في الأنشطة المهنية 1278 رخصة، أما في المجال الصناعي فيمتلك رجال الأعمال السعوديون 140 رخصة.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:17 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:07 PM

تزامنًا مع زيارة ولي العهد للإمارات.. تعرف على عدد المستثمرين السعوديين في دبي

يملكون 4157 رخصة بالكامل و7472 بشكل جزئي

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محمد صبح - الرياض
0
1,612

بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، ولتوضيح جزء من حجم النشاط الاستثماري بين البلدين؛ نشر حساب "فرسان الإمارات" على موقع "تويتر" إنفوجرافيك عن عدد المستثمرين السعوديين في إمارة دبي، والأنشطة التي يستثمرون فيها رؤوس أموالهم.

وأوضح الحساب أن عدد المستثمرين السعوديين في منشآت الأعمال في دبي؛ يبلغ 24500 مستثمر، في حين وصل عدد الرخص المملوكة بالكامل لرجال أعمال سعوديين إلى 4157 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص التي يملكونها بشكل جزئي أو كامل 7472 رخصة.

وبيّن الحساب أيضًا أن عدد الرخص العاملة في الأنشطة التجارية لرجال أعمال سعوديين بلغ 6053 رخصة، في الوقت الذي بلغ عدد الرخص في الأنشطة المهنية 1278 رخصة، أما في المجال الصناعي فيمتلك رجال الأعمال السعوديون 140 رخصة.

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