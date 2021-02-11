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النيابة العامة: السجن 14 عاماً ومصادرة قرابة ١٠ ملايين ريال لتشكيل عصابي حاول تهريب أموال خارج المملكة عبر أحد المطارات

الإطاحة بلصين سرقا مصاغات ذهبية بقيمة 60 ألفًا من أحد المنازل بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإطاحة بلصين سرقا مصاغات ذهبية بقيمة 60 ألفًا من أحد المنازل بالرياض
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
10:30 PM

الإطاحة بلصين سرقا مصاغات ذهبية بقيمة 60 ألفًا من أحد المنازل بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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