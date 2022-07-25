مسؤولان أمريكيان: واشنطن ربما أسقطت "مسيرة" إيرانية ثانية في الخليج

أكّدا تدمير "الأولى"

نقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ربما أسقطت طائرة إيرانية مسيرة ثانية الأسبوع الماضي في مضيق هرمز.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: ”أسقطنا واحدة بالتأكيد، وربما جرى إسقاط ثانية"، مشيرًا إلى أن الجيش ليس لديه تأكيد قاطع.

من جهته أبلغ الجنرال كينيث مكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية؛ محطة "سي.بي.سي نيوز" التلفزيونية أيضًا، أن الولايات المتحدة ربما أسقطت طائرة مسيرة ثانية.

