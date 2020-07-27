تكليف عدد من الدعاة لمرافقة الحجاج والإجابة عن استفساراتهم طوال الموسم

في إطار رسالة وزارة الشؤون الإسلامية لترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن

كلف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عدداً من الدعاة الرسميين بأعمال التوعية والإرشاد للحجاج للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم عن كل ما يتعلق بشؤون الحج وأعماله.

جاء ذلك في إطار رسالة الوزارة لترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن وتعظيم شعائر الله، وبيان ما تقدمة المملكة من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين.

وقال الأمين العام للتوعية الإسلامية الشيخ محسن بن سيف الحارثي: الأمانة بدأت بتوجيه جميع الدعاة العاملين في تنفيذ خطة توعية الحجاج لعام 1441هـ، والتأكيد عليهم بضرورة العمل وفق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها من الجهات المختصة.

وأضاف: يأتي ذلك في إطار التعاون مع الجهات المعنية في تحقيق أمن الحجاج وسلامتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات المعنية من منطلق التعاون بين القطاعات لتقديم خدمات متميزة لوفد الرحمن.

وأشار "الحارثي" إلى أن تكليف الدعاة يأتي ضمن استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام الاستثنائي، مقدماً شكره وتقديره للوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على جهوده لدعم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي دأبت على توفير كل أسباب الراحة والطمأنينة للحجاج ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة.