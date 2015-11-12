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حملة توعوية بقطارات "الرياض- الدمام" للوقاية من السكري

تنظّمها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومديرية الصحة

تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، يوم غد الأربعاء، فعالية "احم عائلتك"، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، في جميع القطارات المتوجهة من محطة الرياض إلى المنطقة الشرقية، وأخرى بمركبات تجوب مختلف محافظات الرياض.
وقالت المؤسسة في بيان لها: إن قطاراتها المشاركة في فعالية "احم عائلتك"، تحمل على متنها 5 فِرَق طبية تابعة للشؤون الصحية بالرياض، مجهزة بمعدات الكشف الطبي اللازمة للكشف المبكر عن السكري وقياس ضغط الدم، وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمسافرين ذهابًا وإيابًا من الرياض إلى الشرقية، وستنطلق معها أكثر من 20 سيارة مجهزة طبيًّا للتوعية والكشف المبكر عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وتتوجه السيارات إلى المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في محافظات منطقة الرياض، من الساعة الثامنة صباحًا وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وعلى مستوى المحطة بالرياض، أضافت المؤسسة أنها وجّهت الدعوة إلى عدد كبير من المدارس ومراكز التأهيل ورعاية الأيتام؛ للاستفادة من الفعاليات التوعوية والترفيهية المقامة في المحطة منذ الثامنة من صباح الأربعاء 13 نوفمبر.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على القطارات ومعرفة أهميتها الاجتماعية والاقتصادية كوسائل نقل حديثة، كما تستضيف المحطة معرضًا توعويًّا يضم أكثر من 40 مركزًا صحيًّا من جميع محافظات منطقة الرياض.
وقد تقدم مدير محطة الرياض محمد صالح القحطاني، بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري، ونائب مدير عام الشؤون الصحية الدكتورة أميرة الرصيص، وكل من أسهم في العمل على دعم هذه الشراكة وإنجاح فعالية "احم عائلتك".

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض للوقاية من السكري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حملة توعوية بقطارات "الرياض- الدمام" للوقاية من السكري
سبق

تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، يوم غد الأربعاء، فعالية "احم عائلتك"، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، في جميع القطارات المتوجهة من محطة الرياض إلى المنطقة الشرقية، وأخرى بمركبات تجوب مختلف محافظات الرياض.
وقالت المؤسسة في بيان لها: إن قطاراتها المشاركة في فعالية "احم عائلتك"، تحمل على متنها 5 فِرَق طبية تابعة للشؤون الصحية بالرياض، مجهزة بمعدات الكشف الطبي اللازمة للكشف المبكر عن السكري وقياس ضغط الدم، وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمسافرين ذهابًا وإيابًا من الرياض إلى الشرقية، وستنطلق معها أكثر من 20 سيارة مجهزة طبيًّا للتوعية والكشف المبكر عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وتتوجه السيارات إلى المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في محافظات منطقة الرياض، من الساعة الثامنة صباحًا وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وعلى مستوى المحطة بالرياض، أضافت المؤسسة أنها وجّهت الدعوة إلى عدد كبير من المدارس ومراكز التأهيل ورعاية الأيتام؛ للاستفادة من الفعاليات التوعوية والترفيهية المقامة في المحطة منذ الثامنة من صباح الأربعاء 13 نوفمبر.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على القطارات ومعرفة أهميتها الاجتماعية والاقتصادية كوسائل نقل حديثة، كما تستضيف المحطة معرضًا توعويًّا يضم أكثر من 40 مركزًا صحيًّا من جميع محافظات منطقة الرياض.
وقد تقدم مدير محطة الرياض محمد صالح القحطاني، بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري، ونائب مدير عام الشؤون الصحية الدكتورة أميرة الرصيص، وكل من أسهم في العمل على دعم هذه الشراكة وإنجاح فعالية "احم عائلتك".

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:55 PM

حملة توعوية بقطارات "الرياض- الدمام" للوقاية من السكري

تنظّمها المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ومديرية الصحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، يوم غد الأربعاء، فعالية "احم عائلتك"، تزامنًا مع اليوم العالمي للسكري، في جميع القطارات المتوجهة من محطة الرياض إلى المنطقة الشرقية، وأخرى بمركبات تجوب مختلف محافظات الرياض.
وقالت المؤسسة في بيان لها: إن قطاراتها المشاركة في فعالية "احم عائلتك"، تحمل على متنها 5 فِرَق طبية تابعة للشؤون الصحية بالرياض، مجهزة بمعدات الكشف الطبي اللازمة للكشف المبكر عن السكري وقياس ضغط الدم، وتقديم المشورة والتوعية الصحية للمسافرين ذهابًا وإيابًا من الرياض إلى الشرقية، وستنطلق معها أكثر من 20 سيارة مجهزة طبيًّا للتوعية والكشف المبكر عن داء السكري، وعوامل الخطورة المؤدية إليه، وتتوجه السيارات إلى المواقع السياحية والتاريخية والأثرية في محافظات منطقة الرياض، من الساعة الثامنة صباحًا وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية.
وعلى مستوى المحطة بالرياض، أضافت المؤسسة أنها وجّهت الدعوة إلى عدد كبير من المدارس ومراكز التأهيل ورعاية الأيتام؛ للاستفادة من الفعاليات التوعوية والترفيهية المقامة في المحطة منذ الثامنة من صباح الأربعاء 13 نوفمبر.
وأشارت إلى إتاحة الفرصة للاطلاع على القطارات ومعرفة أهميتها الاجتماعية والاقتصادية كوسائل نقل حديثة، كما تستضيف المحطة معرضًا توعويًّا يضم أكثر من 40 مركزًا صحيًّا من جميع محافظات منطقة الرياض.
وقد تقدم مدير محطة الرياض محمد صالح القحطاني، بالشكر والتقدير لمدير عام الشؤون الصحية بالرياض الدكتور محمد التويجري، ونائب مدير عام الشؤون الصحية الدكتورة أميرة الرصيص، وكل من أسهم في العمل على دعم هذه الشراكة وإنجاح فعالية "احم عائلتك".

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