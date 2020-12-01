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"الداخلية": موعد رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والسماح بفتح المنافذ سيتم الإعلان عنه لاحقًا

"جمعية الزهايمر" تطلق حملة #لحياتك_محتوى احتفالًا باليوم العالمي للتطوع

بدعمٍ من القطاع الخاص ومؤثري المسؤولية الاجتماعية

تماشيًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للتطوع بالمملكة، ومواكبةً للاحتفالات العالمية منذ عام 2012م، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تقيم حملات توعوية في كل عام؛ حيث تطلق الجمعية حملتها التوعوية العام الحالي بعنوان #لحياتك_محتوى.

ويتزامن الاحتفال مع إطلاق حملة إعلامية وإعلانية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، إلكترونياً، نظير الظروف الحالية والوقائية في هذا العام ومواكبة من الجمعية، في الوضع الحالي من خلال تجسيد فكرة حديثة مبتكرة تصل بجميع روادها ومتابعيها في إيصال رسالة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إخراج فيديو توعوي يهدف إلى رسالة من المريض مباشرة يصف شعوره وأحاسيس المرض، ودور مقدم الرعاية مع المريض، وأيضًا دور التطوع في هذه القضية وعن مدى أهمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالمجتمع، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة من أفراد ومؤثرين اجتماعيين، رجالًا ونساء.

ويعد التطوع من أولى اللجان العاملة منذ تأسيس الجمعية ومن مسارات التحول والتمكين ضمن خطط الجمعية واستراتيجيتها، وانطلقت في مبادراتها من خلال أعضائها ومتطوعيها من خلال مبادرة مزولة، أول مبادرة عربية تطوعية من نوعها، والتي تسعى لرفع الوعي بمرض ألزهايمر وتوعية المجتمع بمعاناة ذويهم، بالإضافة إلى تبنّي قضيتهم، فيما وصل عدد المتطوعين والمتطوعات إلى 5992 متطوعًا ومتطوعة.

وتنطلق الحملة في مطلع الشهر الحالي من ديسمبر وندعو الجميع للمشاركة على هاشتاق #لحياتك_محتوى، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر– انستجرام– سناب شات) saudialzheimer@، أو الموقع الإلكتروني: http://www.alz.org.sa، أو هاتف رقم 0114100112.

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"جمعية الزهايمر" تطلق حملة #لحياتك_محتوى احتفالًا باليوم العالمي للتطوع
سبق

تماشيًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للتطوع بالمملكة، ومواكبةً للاحتفالات العالمية منذ عام 2012م، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تقيم حملات توعوية في كل عام؛ حيث تطلق الجمعية حملتها التوعوية العام الحالي بعنوان #لحياتك_محتوى.

ويتزامن الاحتفال مع إطلاق حملة إعلامية وإعلانية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، إلكترونياً، نظير الظروف الحالية والوقائية في هذا العام ومواكبة من الجمعية، في الوضع الحالي من خلال تجسيد فكرة حديثة مبتكرة تصل بجميع روادها ومتابعيها في إيصال رسالة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إخراج فيديو توعوي يهدف إلى رسالة من المريض مباشرة يصف شعوره وأحاسيس المرض، ودور مقدم الرعاية مع المريض، وأيضًا دور التطوع في هذه القضية وعن مدى أهمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالمجتمع، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة من أفراد ومؤثرين اجتماعيين، رجالًا ونساء.

ويعد التطوع من أولى اللجان العاملة منذ تأسيس الجمعية ومن مسارات التحول والتمكين ضمن خطط الجمعية واستراتيجيتها، وانطلقت في مبادراتها من خلال أعضائها ومتطوعيها من خلال مبادرة مزولة، أول مبادرة عربية تطوعية من نوعها، والتي تسعى لرفع الوعي بمرض ألزهايمر وتوعية المجتمع بمعاناة ذويهم، بالإضافة إلى تبنّي قضيتهم، فيما وصل عدد المتطوعين والمتطوعات إلى 5992 متطوعًا ومتطوعة.

وتنطلق الحملة في مطلع الشهر الحالي من ديسمبر وندعو الجميع للمشاركة على هاشتاق #لحياتك_محتوى، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر– انستجرام– سناب شات) saudialzheimer@، أو الموقع الإلكتروني: http://www.alz.org.sa، أو هاتف رقم 0114100112.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
09:53 PM

"جمعية الزهايمر" تطلق حملة #لحياتك_محتوى احتفالًا باليوم العالمي للتطوع

بدعمٍ من القطاع الخاص ومؤثري المسؤولية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تماشيًا مع الاحتفالات باليوم العالمي للتطوع بالمملكة، ومواكبةً للاحتفالات العالمية منذ عام 2012م، والجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر تقيم حملات توعوية في كل عام؛ حيث تطلق الجمعية حملتها التوعوية العام الحالي بعنوان #لحياتك_محتوى.

ويتزامن الاحتفال مع إطلاق حملة إعلامية وإعلانية من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، إلكترونياً، نظير الظروف الحالية والوقائية في هذا العام ومواكبة من الجمعية، في الوضع الحالي من خلال تجسيد فكرة حديثة مبتكرة تصل بجميع روادها ومتابعيها في إيصال رسالة اليوم العالمي للتطوع، من خلال إخراج فيديو توعوي يهدف إلى رسالة من المريض مباشرة يصف شعوره وأحاسيس المرض، ودور مقدم الرعاية مع المريض، وأيضًا دور التطوع في هذه القضية وعن مدى أهمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي بالمجتمع، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة من أفراد ومؤثرين اجتماعيين، رجالًا ونساء.

ويعد التطوع من أولى اللجان العاملة منذ تأسيس الجمعية ومن مسارات التحول والتمكين ضمن خطط الجمعية واستراتيجيتها، وانطلقت في مبادراتها من خلال أعضائها ومتطوعيها من خلال مبادرة مزولة، أول مبادرة عربية تطوعية من نوعها، والتي تسعى لرفع الوعي بمرض ألزهايمر وتوعية المجتمع بمعاناة ذويهم، بالإضافة إلى تبنّي قضيتهم، فيما وصل عدد المتطوعين والمتطوعات إلى 5992 متطوعًا ومتطوعة.

وتنطلق الحملة في مطلع الشهر الحالي من ديسمبر وندعو الجميع للمشاركة على هاشتاق #لحياتك_محتوى، ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل من خلال حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر– انستجرام– سناب شات) saudialzheimer@، أو الموقع الإلكتروني: http://www.alz.org.sa، أو هاتف رقم 0114100112.

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