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وكيل وزارة التعليم: 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة

قال: ظروفنا الصحية مطمئنة.. مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لتهيئة الطلاب للعودة الحضورية

تبقى أسبوع واحد على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث ينتظم ما يزيد عن 3.3 ملايين طالب في أكثر من 17 ألف مدرسة وروضة أطفال.

وكشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل عن إعادة تقسيم الفصول في المدرسة بناء على الكثافة الطلابية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة وأن 3٪ من الفصول الدراسية كثافتها عالية سيكون فيها التعليم متزامناً حيث يشرح المعلم ومجموعة من الطلاب عن بعد أو يقسم الطلاب إلى مجموعتين A وB ويتناوبون في الحضور إلى المدرسة.

وأضاف المقبل في مداخلة مع قناة العربية: لدينا خطة للتركيز على المهارات الأساسية العملية والتطبيقية للطلاب في المراحل الأولية من خلال التطبيقات الكتابية والقراءة الحضورية أمام المعلم، ويعطون واجبات وتكاليف منزلية ويتم متابعتها مع أولياء أمورهم مع استمرار العمل في المنصة والبدائل التعليمية الأخرى التي وفرتها الدراسية.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية تكاتف الجميع لتهيئة الطلاب للعودة الحضورية وظروفنا الصحية مطمئنة.

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وكيل وزارة التعليم: 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة
سبق

تبقى أسبوع واحد على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث ينتظم ما يزيد عن 3.3 ملايين طالب في أكثر من 17 ألف مدرسة وروضة أطفال.

وكشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل عن إعادة تقسيم الفصول في المدرسة بناء على الكثافة الطلابية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة وأن 3٪ من الفصول الدراسية كثافتها عالية سيكون فيها التعليم متزامناً حيث يشرح المعلم ومجموعة من الطلاب عن بعد أو يقسم الطلاب إلى مجموعتين A وB ويتناوبون في الحضور إلى المدرسة.

وأضاف المقبل في مداخلة مع قناة العربية: لدينا خطة للتركيز على المهارات الأساسية العملية والتطبيقية للطلاب في المراحل الأولية من خلال التطبيقات الكتابية والقراءة الحضورية أمام المعلم، ويعطون واجبات وتكاليف منزلية ويتم متابعتها مع أولياء أمورهم مع استمرار العمل في المنصة والبدائل التعليمية الأخرى التي وفرتها الدراسية.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية تكاتف الجميع لتهيئة الطلاب للعودة الحضورية وظروفنا الصحية مطمئنة.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
12:51 AM

وكيل وزارة التعليم: 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة

قال: ظروفنا الصحية مطمئنة.. مؤكداً أهمية تكاتف الجميع لتهيئة الطلاب للعودة الحضورية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
3,345

تبقى أسبوع واحد على عودة طلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للمدارس بعد انقطاع دام قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث ينتظم ما يزيد عن 3.3 ملايين طالب في أكثر من 17 ألف مدرسة وروضة أطفال.

وكشف وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل عن إعادة تقسيم الفصول في المدرسة بناء على الكثافة الطلابية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن 97٪ من الفصول الدراسية كثافتها متوسطة ودون المتوسطة وأن 3٪ من الفصول الدراسية كثافتها عالية سيكون فيها التعليم متزامناً حيث يشرح المعلم ومجموعة من الطلاب عن بعد أو يقسم الطلاب إلى مجموعتين A وB ويتناوبون في الحضور إلى المدرسة.

وأضاف المقبل في مداخلة مع قناة العربية: لدينا خطة للتركيز على المهارات الأساسية العملية والتطبيقية للطلاب في المراحل الأولية من خلال التطبيقات الكتابية والقراءة الحضورية أمام المعلم، ويعطون واجبات وتكاليف منزلية ويتم متابعتها مع أولياء أمورهم مع استمرار العمل في المنصة والبدائل التعليمية الأخرى التي وفرتها الدراسية.

وشدد وكيل وزارة التعليم على أهمية تكاتف الجميع لتهيئة الطلاب للعودة الحضورية وظروفنا الصحية مطمئنة.

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