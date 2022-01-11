"العويس" يكشف سبب انتقاله إلى "الهلال".. و"إدواردو" يوقّع للأهلي

قال حارس الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي "الدولي" محمد العويس أن سبب انتقاله للهلال حتى 2025، ظروف خاصة، بالإضافة إلى رغبته الشخصية في خوض تحدٍّ جديد.

ووجّه "العويس" عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، رسالةً إلى جماهير الأهلي قال فيها: "إلى جماهير الأهلي الوفية، سأغادر أسوار النادي وأنا أحمل لكم محبة وتقديراً من الأعماق، وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم، عشت بينكم أجمل الليالي، وفترة لا تُنسى في مسيرتي الكروية، ستظل لكم مكانة خاصة في قلبي".

وأضاف: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهنا أشكر كل رجالات الأهلي، وشكر خاص موصول للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالله على كل شيء فعلوه من أجل استقطابي لارتداء قميص النادي الأهلي العريق".

وتابع: "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة ماجد النفيعي على المجهودات التي يبذلونها من أجل الأهلي، ودعواتي الخالصة لهم بالتوفيق في الأيام المقبلة".

واختتم: "أخيراً، أودّ أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي أن انتقالي كان لظروف خاصة، ورغبة شخصية مني بأن أخوض تحدياً جديداً، سائلاً الله لي ولكم التوفيق".

من جهة ثانية، اتفقت إدارة الأهلي مع البرازيلي كارلوس إدواردو، (القادم من شباب أهلي دبي الإماراتي)، على تمثيل الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة "الميركاتو الشتوي" الجارية مقابل 3.5 مليون دولار.