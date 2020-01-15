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هيئة الاتصالات تدعو للتصويت للمشاريع المنافسة بجوائز قمة مجتمع المعلومات

أكثر من 34 مشروعًا بهدف دعم المشاريع الوطنية المساهمة في تنمية ودعم القطاع

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، العمومَ إلى المشاركة في التصويت على مشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020م، التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية المساهمة في تنمية ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للمسير قدمًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المملكة تنافس على جوائز عام 2020م في 16 فرعًا من فروع الجائزة، تشارك فيها أكثر من 26 جهة حكومية وخاصة، بأكثر من 34 مشروعًا منافسًا.

وأضافت أنه يمكن للعموم الاطلاع على المشاريع المشاركة والتصويت لها حتى يوم الجمعة 29/ 05/ 1441هـ الموافق 24/ 01/ 2020م، عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات (رابط التصويت).

وأوضحت الهيئة أن جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تقدم على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرة إلى أن الجائزة ترشح المشاريع التي استفادت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للخروج بمشاريع تخدم التحول الرقمي والتنمية التقنية في العالم.

يُذكر أن المملكة حصدت 9 جوائز و14 شهادة تميز في النسخ السابقة منذ انطلاقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2012م.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاتصالات تدعو للتصويت للمشاريع المنافسة بجوائز قمة مجتمع المعلومات
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، العمومَ إلى المشاركة في التصويت على مشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020م، التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية المساهمة في تنمية ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للمسير قدمًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المملكة تنافس على جوائز عام 2020م في 16 فرعًا من فروع الجائزة، تشارك فيها أكثر من 26 جهة حكومية وخاصة، بأكثر من 34 مشروعًا منافسًا.

وأضافت أنه يمكن للعموم الاطلاع على المشاريع المشاركة والتصويت لها حتى يوم الجمعة 29/ 05/ 1441هـ الموافق 24/ 01/ 2020م، عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات (رابط التصويت).

وأوضحت الهيئة أن جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تقدم على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرة إلى أن الجائزة ترشح المشاريع التي استفادت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للخروج بمشاريع تخدم التحول الرقمي والتنمية التقنية في العالم.

يُذكر أن المملكة حصدت 9 جوائز و14 شهادة تميز في النسخ السابقة منذ انطلاقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2012م.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
11:27 AM

هيئة الاتصالات تدعو للتصويت للمشاريع المنافسة بجوائز قمة مجتمع المعلومات

أكثر من 34 مشروعًا بهدف دعم المشاريع الوطنية المساهمة في تنمية ودعم القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، العمومَ إلى المشاركة في التصويت على مشاريع المملكة المنافسة على جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2020م، التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ وذلك بهدف دعم المشاريع الوطنية المساهمة في تنمية ودعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، للمسير قدمًا في رحلة التحول الرقمي في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المملكة تنافس على جوائز عام 2020م في 16 فرعًا من فروع الجائزة، تشارك فيها أكثر من 26 جهة حكومية وخاصة، بأكثر من 34 مشروعًا منافسًا.

وأضافت أنه يمكن للعموم الاطلاع على المشاريع المشاركة والتصويت لها حتى يوم الجمعة 29/ 05/ 1441هـ الموافق 24/ 01/ 2020م، عبر موقع الاتحاد الدولي للاتصالات (رابط التصويت).

وأوضحت الهيئة أن جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تقدم على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يُعد وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مشيرة إلى أن الجائزة ترشح المشاريع التي استفادت من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للخروج بمشاريع تخدم التحول الرقمي والتنمية التقنية في العالم.

يُذكر أن المملكة حصدت 9 جوائز و14 شهادة تميز في النسخ السابقة منذ انطلاقة جائزة مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2012م.

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