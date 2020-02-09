أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوب اليمن. وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة ثرة، شمالي المحافظة. على الصعيد نفسه، أحبط الجيش الوطني عدة محاولات للميليشيا الحوثية، للتسلّل في اتجاه مواقع محرّرة، في جبهة ثرة الجبلية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة. ومن جهة أخرى قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية قرى سكنية في مديرية لودر بالمحافظة ذاتها، بقذائف الهاون؛ مما تسبّب في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، ونزوح عدد من الأهالي.

الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيّرة حوثية في أبين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-09 أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوب اليمن.



وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة ثرة، شمالي المحافظة.



على الصعيد نفسه، أحبط الجيش الوطني عدة محاولات للميليشيا الحوثية، للتسلّل في اتجاه مواقع محرّرة، في جبهة ثرة الجبلية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.



ومن جهة أخرى قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية قرى سكنية في مديرية لودر بالمحافظة ذاتها، بقذائف الهاون؛ مما تسبّب في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، ونزوح عدد من الأهالي.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 07:41 PM

الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيّرة حوثية في أبين قتل عددًا من المتمرّدين أثناء محاولات تسلّل





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أسقط الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأحد)، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوب اليمن.



وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني أسقطت الطائرة المسيّرة في منطقة ثرة، شمالي المحافظة.



على الصعيد نفسه، أحبط الجيش الوطني عدة محاولات للميليشيا الحوثية، للتسلّل في اتجاه مواقع محرّرة، في جبهة ثرة الجبلية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.



ومن جهة أخرى قصفت ميليشيا الحوثي الإرهابية قرى سكنية في مديرية لودر بالمحافظة ذاتها، بقذائف الهاون؛ مما تسبّب في إلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين، ونزوح عدد من الأهالي.