النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً

غمرت 5 آلاف و218 منزلاً وتضرر 50 ألفاً و305 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي، جرّاء الأمطار الغزيرة، إلى 52 شخصًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن 50 ألفاً و305 أشخاص تضرروا من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي وحتى اليوم.

وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت 5 آلاف و218 منزلاً، مشيراً إلى أن الحصيلة المحدثة لعدد الضحايا هي 52 قتيلاً و34 جريحاً.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد أعلنت عنها السلطات المحلية، أمس، وذكرت فيها أن عدد القتلى 44، والجرحى 34.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً
سبق

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي، جرّاء الأمطار الغزيرة، إلى 52 شخصًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن 50 ألفاً و305 أشخاص تضرروا من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي وحتى اليوم.

وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت 5 آلاف و218 منزلاً، مشيراً إلى أن الحصيلة المحدثة لعدد الضحايا هي 52 قتيلاً و34 جريحاً.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد أعلنت عنها السلطات المحلية، أمس، وذكرت فيها أن عدد القتلى 44، والجرحى 34.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
12:29 PM

ارتفاع ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر إلى 52 شخصاً

غمرت 5 آلاف و218 منزلاً وتضرر 50 ألفاً و305 أشخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,351

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي تشهدها النيجر منذ يونيو الماضي، جرّاء الأمطار الغزيرة، إلى 52 شخصًا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم، أن 50 ألفاً و305 أشخاص تضرروا من الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة منذ يونيو الماضي وحتى اليوم.

وأضاف البيان أن الفيضانات غمرت 5 آلاف و218 منزلاً، مشيراً إلى أن الحصيلة المحدثة لعدد الضحايا هي 52 قتيلاً و34 جريحاً.

وكانت آخر حصيلة للضحايا قد أعلنت عنها السلطات المحلية، أمس، وذكرت فيها أن عدد القتلى 44، والجرحى 34.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,673
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,332
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,612
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,314

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة