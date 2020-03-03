تصدير "كورونا".. إيران تنشر الموت وتُضيف بُعدًا جديدًا لأدوارها التخريبية

أخفت "تفاصيل حيوية" عن تفشي المرض.. المزارات الشيعية باتت مصدرًا للرعب

فَشِلت الجمهورية الإيرانية في احتواء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" عندما تفشى المرض في البلاد هناك، وتَحَوّلت مزارات الشيعة إلى مصدر للمرض ومنها وصل إلى دول الخليج وباكستان وأفغانستان.

وعلى الرغم من الاحترازات الكبيرة والجهود المستمرة من قِبَل المملكة في محاربة دخول الفيروس؛ إلا أنه تم إعلان الحالة الأولى أمس الاثنين، واتضح قدومها من إيران؛ فضلًا عن أن السفر إلى إيران ممنوع منذ عدة أعوام.

ولم تتوقف إيران عن أدوارها في زعزعة الأمن في منطقة الشرق الأوسط بالقتل والتخريب ودعم المنظمات الإرهابية ماديًّا ولوجستيًّا؛ بل تعدى ذلك إلى تعمد عدم التعامل مع الفيروس العالمي كما يجب، حتى سجلت نفسها الثانية بعد الصين على الرغم من فارق الاحترازات بين الدولتين.

ووفقًا لوكالة "بي بي سي"؛ فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد أن بلاده لا تعتزم فرض حَجْر صحي كامل على أي مدن وبلدات رغم تفشي فيروس كورونا الجديد (Covid-19) في جميع أنحاء البلاد.

وقال "روحاني"، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي: إن السلطات الصحية ستُواصل فقط "وضع أفراد في الحجر الصحي".

وناشد المسؤولون الإيرانيون المواطنين عدم الذهاب إلى مدينة "قم"، المقدسة لدى الشيعة؛ لأنها مركز تفشي الفيروس، ومع هذا لم تغلق السلطات ضريح المعصومة، الذي يستقطب ملايين الزوار الشيعة.

كما ذكرت الوكالة أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال: إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة في إيران "تبعث على القلق العميق".

وصرّح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبو" بأن واشنطن تشعر بالقلق من أن إيران قد تُخفي "تفاصيل حيوية" عن تفشي المرض، وحث جميع الدول على "الإعلان عن المعلومات الحقيقة بشأن فيروس كورونا".