البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.
ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.
ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.
ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.
قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.
ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.