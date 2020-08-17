النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة

إجمالي المصابين ارتفع إلى 3.3 مليون والضحايا 107852

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة
سبق

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
08:28 AM

البرازيل: 23101 إصابة جديدة بكورونا و620 وفاة

إجمالي المصابين ارتفع إلى 3.3 مليون والضحايا 107852

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
226

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، اليوم الأحد، إنها سجلت 23101 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و620 وفاة.

ووصل إجمالي عدد المصابين والوفيات بالفيروس في البلاد، إلى ثلاثة ملايين و340197 إصابة مؤكّدة و107852 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,978
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة