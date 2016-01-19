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تزامناً مع العودة الحضورية.. تدشين مركز لقاحات كورونا للأطفال في "ولادة الدمام"

بطاقة استيعابية تبلغ 2000 طفل يوميًّا

دشّنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام اليوم الأربعاء مركز لقاحات كورونا للأطفال؛ بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المركز الذي تم تجهيزه وتدشينه بتوجيهات من الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي يقدم خدماته للأطفال بين سن الخامسة وحتى الحادية عشرة من العمر، بالإضافة إلى مسار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتسهيل عليهم وتقديم الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن المركز الذي تم تدشينه يحتوي على 10 عيادات للتطعيم يعمل بها 52 كادرًا طبيًّا وتمريضيًّا.

وأكد "الدوسري" أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 2000 طفل يوميًّا، فيما تمتد ساعات العمل اليومية واستقبال المستفيدين من الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا طيلة أيام الأسبوع، مشددًا على أهمية الاستفادة من خدمات المركز وحث أولياء أمور الأطفال على تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

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تزامناً مع العودة الحضورية.. تدشين مركز لقاحات كورونا للأطفال في "ولادة الدمام"
سبق

دشّنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام اليوم الأربعاء مركز لقاحات كورونا للأطفال؛ بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المركز الذي تم تجهيزه وتدشينه بتوجيهات من الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي يقدم خدماته للأطفال بين سن الخامسة وحتى الحادية عشرة من العمر، بالإضافة إلى مسار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتسهيل عليهم وتقديم الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن المركز الذي تم تدشينه يحتوي على 10 عيادات للتطعيم يعمل بها 52 كادرًا طبيًّا وتمريضيًّا.

وأكد "الدوسري" أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 2000 طفل يوميًّا، فيما تمتد ساعات العمل اليومية واستقبال المستفيدين من الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا طيلة أيام الأسبوع، مشددًا على أهمية الاستفادة من خدمات المركز وحث أولياء أمور الأطفال على تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
05:34 PM
اخر تعديل
19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
05:44 PM

تزامناً مع العودة الحضورية.. تدشين مركز لقاحات كورونا للأطفال في "ولادة الدمام"

بطاقة استيعابية تبلغ 2000 طفل يوميًّا

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عبدالله السالم - الدمام
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دشّنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بالدمام اليوم الأربعاء مركز لقاحات كورونا للأطفال؛ بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

وأوضح رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن المركز الذي تم تجهيزه وتدشينه بتوجيهات من الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغامدي يقدم خدماته للأطفال بين سن الخامسة وحتى الحادية عشرة من العمر، بالإضافة إلى مسار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة؛ للتسهيل عليهم وتقديم الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن المركز الذي تم تدشينه يحتوي على 10 عيادات للتطعيم يعمل بها 52 كادرًا طبيًّا وتمريضيًّا.

وأكد "الدوسري" أن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ 2000 طفل يوميًّا، فيما تمتد ساعات العمل اليومية واستقبال المستفيدين من الرابعة عصرًا وحتى الحادية عشرة ليلًا طيلة أيام الأسبوع، مشددًا على أهمية الاستفادة من خدمات المركز وحث أولياء أمور الأطفال على تحصين أطفالهم ضد فيروس كورونا.

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