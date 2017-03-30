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بالفيديو.. مواطنون: قشور الفصفص وبقايا السجائر حرمتنا الجلوس بالحدائق

طالبوا الجهات المختصة بتكثيف الرقابة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

تذمر مواطنون ومقيمون من بعض السلوكيات الخاطئة في حديقة بحي النهضة شرق العاصمة الرياض، مؤكدين أن قشور الفصفص وبقايا السجائر والدبابات حرمتهم لذة الجلوس في الحدائق والتنزه.

وأجمعوا عبر مقطع فيديو وثقه الزميل " عبدالله العنزي " أن هذه المناظر مشينة وغير حضارية حينما تحولت الحدائق إلى "مكان لتجميع القمامة"، مرجعين السبب إلى ضعف الرقابة من البلدية وقلة الوعي لدى مرتادي الحدائق الذين يرمون المخلفات على الزروع دون مبالاة بمشاعر مرتاديها.

وقال المواطن "أبوسامي": حتى الصلاة لم نستطع أن نصلي بسبب تكدس المخلفات والقاذورات وسوء نظافة دورات المياه مع عدم وجود المياه أحياناً فيها.

وأضاف: ومن الملاحظات عدم ارتداء الكمامات وغياب النظافة والجولات الرقابية للباعة المتجولين الذين ساهموا في انتشار المخلفات.

وطالبوا عبر منبر " سبق " المسؤولين في أمانة مدينة الرياض بتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة نظافة الحدائق والقضاء على الظواهر السلبية التي حرمت المواطنين والمقيمين على حد سواء من التمتع في البقاء فيها هم وعائلاتهم.

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بالفيديو.. مواطنون: قشور الفصفص وبقايا السجائر حرمتنا الجلوس بالحدائق
سبق

تذمر مواطنون ومقيمون من بعض السلوكيات الخاطئة في حديقة بحي النهضة شرق العاصمة الرياض، مؤكدين أن قشور الفصفص وبقايا السجائر والدبابات حرمتهم لذة الجلوس في الحدائق والتنزه.

وأجمعوا عبر مقطع فيديو وثقه الزميل " عبدالله العنزي " أن هذه المناظر مشينة وغير حضارية حينما تحولت الحدائق إلى "مكان لتجميع القمامة"، مرجعين السبب إلى ضعف الرقابة من البلدية وقلة الوعي لدى مرتادي الحدائق الذين يرمون المخلفات على الزروع دون مبالاة بمشاعر مرتاديها.

وقال المواطن "أبوسامي": حتى الصلاة لم نستطع أن نصلي بسبب تكدس المخلفات والقاذورات وسوء نظافة دورات المياه مع عدم وجود المياه أحياناً فيها.

وأضاف: ومن الملاحظات عدم ارتداء الكمامات وغياب النظافة والجولات الرقابية للباعة المتجولين الذين ساهموا في انتشار المخلفات.

وطالبوا عبر منبر " سبق " المسؤولين في أمانة مدينة الرياض بتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة نظافة الحدائق والقضاء على الظواهر السلبية التي حرمت المواطنين والمقيمين على حد سواء من التمتع في البقاء فيها هم وعائلاتهم.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:18 PM

بالفيديو.. مواطنون: قشور الفصفص وبقايا السجائر حرمتنا الجلوس بالحدائق

طالبوا الجهات المختصة بتكثيف الرقابة وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
7
2,658

تذمر مواطنون ومقيمون من بعض السلوكيات الخاطئة في حديقة بحي النهضة شرق العاصمة الرياض، مؤكدين أن قشور الفصفص وبقايا السجائر والدبابات حرمتهم لذة الجلوس في الحدائق والتنزه.

وأجمعوا عبر مقطع فيديو وثقه الزميل " عبدالله العنزي " أن هذه المناظر مشينة وغير حضارية حينما تحولت الحدائق إلى "مكان لتجميع القمامة"، مرجعين السبب إلى ضعف الرقابة من البلدية وقلة الوعي لدى مرتادي الحدائق الذين يرمون المخلفات على الزروع دون مبالاة بمشاعر مرتاديها.

وقال المواطن "أبوسامي": حتى الصلاة لم نستطع أن نصلي بسبب تكدس المخلفات والقاذورات وسوء نظافة دورات المياه مع عدم وجود المياه أحياناً فيها.

وأضاف: ومن الملاحظات عدم ارتداء الكمامات وغياب النظافة والجولات الرقابية للباعة المتجولين الذين ساهموا في انتشار المخلفات.

وطالبوا عبر منبر " سبق " المسؤولين في أمانة مدينة الرياض بتكثيف الجولات الرقابية لمتابعة نظافة الحدائق والقضاء على الظواهر السلبية التي حرمت المواطنين والمقيمين على حد سواء من التمتع في البقاء فيها هم وعائلاتهم.

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